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В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 31.01.2024
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18:54 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/dtp-1924658883.html
В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте
В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 31.01.2024
В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте
Несколько автомобилей столкнулись у Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:54
2024-01-31T18:54
происшествия
кутузовский проспект
москва
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись у Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
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происшествия, кутузовский проспект, москва
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва
В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте

В Москве несколько машин столкнулись у Поклонной горы на Кутузовском проспекте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись у Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.
«
"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях.
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