https://ria.ru/20240131/dtp-1924658883.html

В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте

В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 31.01.2024

В Москве несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте

Несколько автомобилей столкнулись у Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:54

2024-01-31T18:54

2024-01-31T18:54

происшествия

кутузовский проспект

москва

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись у Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве, движение в районе ДТП затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html

кутузовский проспект

москва

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2024

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происшествия, кутузовский проспект, москва