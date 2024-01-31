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Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 31.01.2024 (обновлено: 17:51 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/dron-1924640146.html
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 31.01.2024
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон
Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:46
2024-01-31T17:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."31 января текущего года около 17.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
белгородская область
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белгородская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Минобороны: над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"31 января текущего года около 17.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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