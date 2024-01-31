https://ria.ru/20240131/dron-1924640146.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон - РИА Новости, 31.01.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский дрон

Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:46

2024-01-31T17:46

2024-01-31T17:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."31 января текущего года около 17.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины