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Социологи выяснили, чем гордятся россияне - РИА Новости, 31.01.2024
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13:28 31.01.2024
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Социологи выяснили, чем гордятся россияне
Социологи выяснили, чем гордятся россияне - РИА Новости, 31.01.2024
Социологи выяснили, чем гордятся россияне
Чувство гордости за Россию у 41% соотечественников вызывают прежде всего ее достижения и богатства, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:28
2024-01-31T13:28
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Чувство гордости за Россию у 41% соотечественников вызывают прежде всего ее достижения и богатства, следует из данных опроса ВЦИОМ. Исходя из статистики, 9% испытывают гордость за величие страны, 7% - за природные ресурсы, еще по 5% испытывают гордость за большую территорию, сильную армию, еще 5% - за культуру и искусство. По 2% - за науку, достижения, спорт, образование и полет в космос. Кроме того, 39% россиян отметили, что народ и его качества вызывают чувство гордости за страну. Еще 30% гордятся внутренней политикой страны. Также 14% считают, что гордость за страну заключается в патриотизме, 9% - в статусе на мировой арене, президенте и правительстве страны, 8% - в победе в специальной военной операции (СВО). Еще 5% выбрали другой вариант ответа, у 3% ничего не вызывает гордости, и 12% затруднились ответить. Так, в 2024 году 52% россиян ответили, что испытывают гордость за страну, 45% - веру в Россию, 43% испытывают любовь, 39% надежду по отношению к России, 22% - тревогу за страну. Еще 6% испытывают разочарование, 3% - стыд, по 1% - раздражение и безразличие, а 5% выбрали другой вариант, и 1% затруднился ответить. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 и 22 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240128/karera-1923935595.html
https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924050471.html
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Социологи выяснили, чем гордятся россияне

ВЦИОМ: достижения и богатства России вызывают чувство гордости у ее граждан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМолодой человек с российским флагом
Молодой человек с российским флагом - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Молодой человек с российским флагом. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Чувство гордости за Россию у 41% соотечественников вызывают прежде всего ее достижения и богатства, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Исходя из статистики, 9% испытывают гордость за величие страны, 7% - за природные ресурсы, еще по 5% испытывают гордость за большую территорию, сильную армию, еще 5% - за культуру и искусство. По 2% - за науку, достижения, спорт, образование и полет в космос.
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Кроме того, 39% россиян отметили, что народ и его качества вызывают чувство гордости за страну. Еще 30% гордятся внутренней политикой страны. Также 14% считают, что гордость за страну заключается в патриотизме, 9% - в статусе на мировой арене, президенте и правительстве страны, 8% - в победе в специальной военной операции (СВО). Еще 5% выбрали другой вариант ответа, у 3% ничего не вызывает гордости, и 12% затруднились ответить.
Так, в 2024 году 52% россиян ответили, что испытывают гордость за страну, 45% - веру в Россию, 43% испытывают любовь, 39% надежду по отношению к России, 22% - тревогу за страну. Еще 6% испытывают разочарование, 3% - стыд, по 1% - раздражение и безразличие, а 5% выбрали другой вариант, и 1% затруднился ответить.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 и 22 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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