https://ria.ru/20240131/dostizheniya-1924565467.html

Социологи выяснили, чем гордятся россияне

Социологи выяснили, чем гордятся россияне - РИА Новости, 31.01.2024

Социологи выяснили, чем гордятся россияне

Чувство гордости за Россию у 41% соотечественников вызывают прежде всего ее достижения и богатства, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:28

2024-01-31T13:28

2024-01-31T13:28

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Чувство гордости за Россию у 41% соотечественников вызывают прежде всего ее достижения и богатства, следует из данных опроса ВЦИОМ. Исходя из статистики, 9% испытывают гордость за величие страны, 7% - за природные ресурсы, еще по 5% испытывают гордость за большую территорию, сильную армию, еще 5% - за культуру и искусство. По 2% - за науку, достижения, спорт, образование и полет в космос. Кроме того, 39% россиян отметили, что народ и его качества вызывают чувство гордости за страну. Еще 30% гордятся внутренней политикой страны. Также 14% считают, что гордость за страну заключается в патриотизме, 9% - в статусе на мировой арене, президенте и правительстве страны, 8% - в победе в специальной военной операции (СВО). Еще 5% выбрали другой вариант ответа, у 3% ничего не вызывает гордости, и 12% затруднились ответить. Так, в 2024 году 52% россиян ответили, что испытывают гордость за страну, 45% - веру в Россию, 43% испытывают любовь, 39% надежду по отношению к России, 22% - тревогу за страну. Еще 6% испытывают разочарование, 3% - стыд, по 1% - раздражение и безразличие, а 5% выбрали другой вариант, и 1% затруднился ответить. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 и 22 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240128/karera-1923935595.html

https://ria.ru/20240129/visokosnyy_god-1924050471.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вциом