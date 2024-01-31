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ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке

ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке

Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:13

2024-01-31T15:13

2024-01-31T15:13

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.45 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.30 и 13.55 сбросили боеприпасы с дронов в этом же районе, пострадал водитель автобуса. Кроме того, с 14.05 по 14.30 они выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия