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ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке
Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:13
2024-01-31T15:13
2024-01-31T15:13
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили еще один боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.45 - город Донецк (Киевский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 13.30 и 13.55 сбросили боеприпасы с дронов в этом же районе, пострадал водитель автобуса. Кроме того, с 14.05 по 14.30 они выпустили в общей сложности еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке. Киевский район расположен в северной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили еще один снаряд с беспилотника в Киевском районе Донецка