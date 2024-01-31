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В ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 31.01.2024 (обновлено: 11:20 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/dnr-1924518762.html
В ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя
В ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя - РИА Новости, 31.01.2024
В ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли и шесть ранены, включая ребенка, с начала суток в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:49
2024-01-31T11:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и шесть ранены, включая ребенка, с начала суток в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В результате обстрелов со стороны Украины погибли два человека, пострадали шесть мирных граждан. В Петровском районе столицы региона ранены четыре гражданских лица: ребенок – девочка 2010 года рождения, женщины 1964, 1983 и 1988 годов рождения. В Куйбышевском районе города при подрыве на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1963 года рождения", - уточнил Пушилин. Он добавил, что в поселке Пантелеймоновка в результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата украинских сил в гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк погибли два гражданских лица, еще один человек ранен.С начала текущих суток противник 16 раз обстрелял территорию республики, выпустив 54 боеприпаса калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетных, и применил БПЛА-камикадзе. "Под огнем вооруженных формирований Украины Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html
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донецкая народная республика, происшествия, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Украина, Денис Пушилин
В ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя

В ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя, шестеро ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Два мирных жителя погибли и шесть ранены, включая ребенка, с начала суток в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрелов со стороны Украины погибли два человека, пострадали шесть мирных граждан. В Петровском районе столицы региона ранены четыре гражданских лица: ребенок – девочка 2010 года рождения, женщины 1964, 1983 и 1988 годов рождения. В Куйбышевском районе города при подрыве на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1963 года рождения", - уточнил Пушилин. Он добавил, что в поселке Пантелеймоновка в результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата украинских сил в гражданский автомобиль на трассе ГорловкаДонецк погибли два гражданских лица, еще один человек ранен.
С начала текущих суток противник 16 раз обстрелял территорию республики, выпустив 54 боеприпаса калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетных, и применил БПЛА-камикадзе. "Под огнем вооруженных формирований Украины Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая", - отметил глава республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияУкраинаДенис Пушилин
 
 
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