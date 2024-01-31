https://ria.ru/20240131/dnepropetrovsk-1924670738.html

СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы

СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы

Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный". РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:58

2024-01-31T19:58

2024-01-31T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепр (город)

днепропетровск

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный". "В Днепре переименовали проспект Гагарина и еще 91 улицу", - говорится в сообщении на сайте издания. По информации издания, решение о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией, депутаты горсовета приняли на сессии в среду. В частности, улице русского поэта Николая Некрасова дали имя украинской поэтессы Наталки Никулиной, улицу русского композитора Петра Чайковского переименовали в Сержа Лифара – французского артиста балета, родившегося в Киеве, переулок литературного критика Петра Чернышевского – в Забазарный, проспект Юрия Гагарина – в Науки. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.

https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html

украина

днепр (город)

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепр (город), днепропетровск, ситуация в днр и лнр