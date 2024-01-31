https://ria.ru/20240131/dnepropetrovsk-1924670738.html
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный". РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:58
2024-01-31T19:58
2024-01-31T19:58
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный". "В Днепре переименовали проспект Гагарина и еще 91 улицу", - говорится в сообщении на сайте издания. По информации издания, решение о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией, депутаты горсовета приняли на сессии в среду. В частности, улице русского поэта Николая Некрасова дали имя украинской поэтессы Наталки Никулиной, улицу русского композитора Петра Чайковского переименовали в Сержа Лифара – французского артиста балета, родившегося в Киеве, переулок литературного критика Петра Чернышевского – в Забазарный, проспект Юрия Гагарина – в Науки. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html
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РИА Новости
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СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
"Днепр оперативный": в городе переименовали проспект Гагарина и 91 улицу