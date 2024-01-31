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СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/dnepropetrovsk-1924670738.html
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы
Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный". РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:58
2024-01-31T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
днепропетровск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный". "В Днепре переименовали проспект Гагарина и еще 91 улицу", - говорится в сообщении на сайте издания. По информации издания, решение о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией, депутаты горсовета приняли на сессии в среду. В частности, улице русского поэта Николая Некрасова дали имя украинской поэтессы Наталки Никулиной, улицу русского композитора Петра Чайковского переименовали в Сержа Лифара – французского артиста балета, родившегося в Киеве, переулок литературного критика Петра Чернышевского – в Забазарный, проспект Юрия Гагарина – в Науки. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20240126/kharkov-1923624842.html
украина
днепр (город)
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в мире, украина, днепр (город), днепропетровск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепр (город), Днепропетровск, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Днепропетровске переименовали 92 улицы

"Днепр оперативный": в городе переименовали проспект Гагарина и 91 улицу

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Днепропетровский горсовет переименовал проспект Гагарина и еще более 90 улиц в городе, сообщило местное издание "Днепр оперативный".
Днепре переименовали проспект Гагарина и еще 91 улицу", - говорится в сообщении на сайте издания.
По информации издания, решение о переименовании улиц, названия которых связаны с Россией, депутаты горсовета приняли на сессии в среду. В частности, улице русского поэта Николая Некрасова дали имя украинской поэтессы Наталки Никулиной, улицу русского композитора Петра Чайковского переименовали в Сержа Лифара – французского артиста балета, родившегося в Киеве, переулок литературного критика Петра Чернышевского – в Забазарный, проспект Юрия Гагарина – в Науки.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу еще и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепр (город)ДнепропетровскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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