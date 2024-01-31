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Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ
Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T04:10
2024-01-31T04:10
2024-01-31T04:10
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения воздушной разведки правого берега Днепра обнаружили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА ВСУ, откуда велось наблюдение за нашим берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, а также велась корректировка их работы и наведение вражеской артиллерии. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ с помощью разведывательного БПЛА Zala.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ
Расчеты Д-30 ВДВ уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ