https://ria.ru/20240131/desant-1924485678.html

Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ

Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:10

2024-01-31T04:10

2024-01-31T04:10

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239569_0:59:3217:1868_1920x0_80_0_0_2514aa81c9f3eeda2ee002b88502d27c.jpg

ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения воздушной разведки правого берега Днепра обнаружили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА ВСУ, откуда велось наблюдение за нашим берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, а также велась корректировка их работы и наведение вражеской артиллерии. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ с помощью разведывательного БПЛА Zala.

https://ria.ru/20240131/artustanovka-1924485157.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии