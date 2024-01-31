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Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/desant-1924485678.html
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ
Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T04:10
2024-01-31T04:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения воздушной разведки правого берега Днепра обнаружили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА ВСУ, откуда велось наблюдение за нашим берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, а также велась корректировка их работы и наведение вражеской артиллерии. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ с помощью разведывательного БПЛА Zala.
https://ria.ru/20240131/artustanovka-1924485157.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Десант уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ

Расчеты Д-30 ВДВ уничтожил на правом берегу Днепра два наблюдательных пункта ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий гаубичного дивизиона
Военнослужащий гаубичного дивизиона - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий гаубичного дивизиона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 российских десантников уничтожили пункт управления БПЛА и два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения российских десантников в ходе ведения воздушной разведки правого берега Днепра обнаружили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА ВСУ, откуда велось наблюдение за нашим берегом, запускались разведывательные беспилотники-квадрокоптеры и FPV-дроны, а также велась корректировка их работы и наведение вражеской артиллерии. Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили два наблюдательных пункта и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом, находившимся в них", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что корректировку огня проводили разведчики ВДВ с помощью разведывательного БПЛА Zala.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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