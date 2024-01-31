https://ria.ru/20240131/dalniy_vostok-1924486354.html

Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке

Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2024

Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию", сообщил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:37

2024-01-31T04:37

2024-01-31T15:27

дальний восток

россия

дмитрий демешин

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. На Дальнем Востоке отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию", сообщил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья."Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию. <...> Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС России", — сказал он.После заседания коллегии прокуратуры Приморья Демешин заявил журналистам о росте числа диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке."К сожалению, есть и наши граждане — я говорю об изменниках Родины, которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну. Таких фактов у нас стало больше, в том числе и в Приморье", — констатировал замгенпрокурора.При этом он уточнил, что правоохранительные органы пресекли все такие попытки.Демешин добавил, что в 2023 году на Дальнем Востоке выявили 30 случаев дискредитации Вооруженных сил.

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дальний восток, россия, дмитрий демешин, вооруженные силы рф