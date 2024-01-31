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Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2024
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04:37 31.01.2024 (обновлено: 15:27 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/dalniy_vostok-1924486354.html
Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке
Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке - РИА Новости, 31.01.2024
Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке
На Дальнем Востоке отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию", сообщил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T04:37
2024-01-31T15:27
дальний восток
россия
дмитрий демешин
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. На Дальнем Востоке отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию", сообщил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья.&quot;Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию. &lt;...&gt; Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС России&quot;, — сказал он.После заседания коллегии прокуратуры Приморья Демешин заявил журналистам о росте числа диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке."К сожалению, есть и наши граждане — я говорю об изменниках Родины, которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну. Таких фактов у нас стало больше, в том числе и в Приморье", — констатировал замгенпрокурора.При этом он уточнил, что правоохранительные органы пресекли все такие попытки.Демешин добавил, что в 2023 году на Дальнем Востоке выявили 30 случаев дискредитации Вооруженных сил.
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дальний восток, россия, дмитрий демешин, вооруженные силы рф
Дальний Восток, Россия, Дмитрий Демешин, Вооруженные силы РФ
Замгенпрокурора сообщил о "происках" противника на Дальнем Востоке

Замгенпрокурора отметил попытки врага расшатать ситуацию на Дальнем Востоке

© Фото предоставлено прокуратурой Алтайского краяЗаместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин
© Фото предоставлено прокуратурой Алтайского края
Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. На Дальнем Востоке отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию", сообщил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья.
«

"Несмотря на сравнительную безопасность на территории регионов Дальневосточного округа, мы наблюдаем отдельные инциденты, которые свидетельствуют о непрекращающихся попытках противника расшатать ситуацию. <...> Вскрыты случаи госизмены, шпионажа, диверсии и дискредитации ВС России", — сказал он.

После заседания коллегии прокуратуры Приморья Демешин заявил журналистам о росте числа диверсий и попыток шпионажа на Дальнем Востоке.
"К сожалению, есть и наши граждане — я говорю об изменниках Родины, которые за мзду от иностранных разведок предают свою страну. Таких фактов у нас стало больше, в том числе и в Приморье", — констатировал замгенпрокурора.
При этом он уточнил, что правоохранительные органы пресекли все такие попытки.
Демешин добавил, что в 2023 году на Дальнем Востоке выявили 30 случаев дискредитации Вооруженных сил.
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Дальний ВостокРоссияДмитрий ДемешинВооруженные силы РФ
 
 
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