https://ria.ru/20240131/chinovnik-1924646977.html

Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы

Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы - РИА Новости, 31.01.2024

Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы

Глава Дагестана Сергей Меликов в среду на заседании совета по образованию и науке раскритиковал начальника отдела образования администрации Рутульского района... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:14

2024-01-31T18:14

2024-01-31T18:22

россия

сергей меликов

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в среду на заседании совета по образованию и науке раскритиковал начальника отдела образования администрации Рутульского района республики Фермана Ахмедбекова за решение местных властей снести корпус школы в селе Шиназ и призвал чиновника покинуть зал, передает корреспондент РИА Новости. "На каком основании Вами вместе с бывшим главой (района) было принято решение о сносе корпуса школы под ноль? Зная, что вы всех остальных учеников разместить комфортно не сможете. На каком основании вы приняли решение?… Вы с какого года начальник отдела образования? С 2019 года! Вы тогда возьмите на себя ответственность", – сказал Меликов. По мнению главы республики, Ахмедбеков "спрятался" за спины руководителей, педагогов, родителей и детей, вместо того чтобы предложить меры по разрешению ситуации. "Я Вас освобождаю от участия в нынешнем совещании, не имею чести с вами находиться в одном зале", – обратился Меликов, после чего чиновник вышел из зала. Меликов также поручил провести в отношении Ахмедбекова служебную проверку и принять соответствующие решения, в том числе кадровые. В селе Шиназ Рутульского района был снесен корпус старой школы еще до начала строительства новой. В результате некоторые классы вынуждены учиться в приспособленных помещениях без отопления. Ранее сообщалось, что по факту нарушения прав учащихся в селе Шиназ прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике проводят проверки. Меликов, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию в селе Шиназ, заявил, что подрядная организация "полностью провалила работу". Вместе с тем руководитель республики подчеркнул, что школа в этом селе "будет построена!", и этот вопрос он контролирует лично.

https://ria.ru/20231214/sobytiya-1915914050.html

https://ria.ru/20231209/dagestan-1914784717.html

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россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)