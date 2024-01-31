https://ria.ru/20240131/chinovnik-1924646977.html
Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы
Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы - РИА Новости, 31.01.2024
Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы
Глава Дагестана Сергей Меликов в среду на заседании совета по образованию и науке раскритиковал начальника отдела образования администрации Рутульского района... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:14
2024-01-31T18:14
2024-01-31T18:22
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МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в среду на заседании совета по образованию и науке раскритиковал начальника отдела образования администрации Рутульского района республики Фермана Ахмедбекова за решение местных властей снести корпус школы в селе Шиназ и призвал чиновника покинуть зал, передает корреспондент РИА Новости. "На каком основании Вами вместе с бывшим главой (района) было принято решение о сносе корпуса школы под ноль? Зная, что вы всех остальных учеников разместить комфортно не сможете. На каком основании вы приняли решение?… Вы с какого года начальник отдела образования? С 2019 года! Вы тогда возьмите на себя ответственность", – сказал Меликов. По мнению главы республики, Ахмедбеков "спрятался" за спины руководителей, педагогов, родителей и детей, вместо того чтобы предложить меры по разрешению ситуации. "Я Вас освобождаю от участия в нынешнем совещании, не имею чести с вами находиться в одном зале", – обратился Меликов, после чего чиновник вышел из зала. Меликов также поручил провести в отношении Ахмедбекова служебную проверку и принять соответствующие решения, в том числе кадровые. В селе Шиназ Рутульского района был снесен корпус старой школы еще до начала строительства новой. В результате некоторые классы вынуждены учиться в приспособленных помещениях без отопления. Ранее сообщалось, что по факту нарушения прав учащихся в селе Шиназ прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ по республике проводят проверки. Меликов, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию в селе Шиназ, заявил, что подрядная организация "полностью провалила работу". Вместе с тем руководитель республики подчеркнул, что школа в этом селе "будет построена!", и этот вопрос он контролирует лично.
https://ria.ru/20231214/sobytiya-1915914050.html
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россия, сергей меликов, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Сергей Меликов, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Дагестана выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы
Сергей Меликов выгнал чиновника из зала заседания за снос сельской школы
МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в среду на заседании совета по образованию и науке раскритиковал начальника отдела образования администрации Рутульского района республики Фермана Ахмедбекова за решение местных властей снести корпус школы в селе Шиназ и призвал чиновника покинуть зал, передает корреспондент РИА Новости.
«
"На каком основании Вами вместе с бывшим главой (района) было принято решение о сносе корпуса школы под ноль? Зная, что вы всех остальных учеников разместить комфортно не сможете. На каком основании вы приняли решение?… Вы с какого года начальник отдела образования? С 2019 года! Вы тогда возьмите на себя ответственность", – сказал Меликов.
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По мнению главы республики, Ахмедбеков "спрятался" за спины руководителей, педагогов, родителей и детей, вместо того чтобы предложить меры по разрешению ситуации.
«
"Я Вас освобождаю от участия в нынешнем совещании, не имею чести с вами находиться в одном зале", – обратился Меликов, после чего чиновник вышел из зала.
Меликов также поручил провести в отношении Ахмедбекова служебную проверку и принять соответствующие решения, в том числе кадровые.
В селе Шиназ Рутульского района был снесен корпус старой школы еще до начала строительства новой. В результате некоторые классы вынуждены учиться в приспособленных помещениях без отопления. Ранее сообщалось, что по факту нарушения прав учащихся в селе Шиназ прокуратура Дагестана и следственное управление СК РФ
по республике проводят проверки.
Меликов, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию в селе Шиназ, заявил, что подрядная организация "полностью провалила работу". Вместе с тем руководитель республики подчеркнул, что школа в этом селе "будет построена!", и этот вопрос он контролирует лично.
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