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Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
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04:17 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html
Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ
Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ
Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T04:17
2024-01-31T04:17
красное море
в мире
сша
великобритания
дуайт эйзенхауэр
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщила газета Telegraph. Королевские морские силы готовятся заменить американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", когда он вернется в США, после заявлений хуситов о готовности к долгосрочному противостоянию, пишет газета. "Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, чтобы противостоять атакам дронов и ракет со стороны хуситов", - пишет издание. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924483304.html
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красное море, в мире, сша, великобритания, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
Красное море, В мире, США, Великобритания, Дуайт Эйзенхауэр, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ

Telegraph: Лондон может отправить в Красное море авианосец для борьбы с хуситами

© Brittany MachnickiИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
© Brittany Machnicki
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщила газета Telegraph.
Королевские морские силы готовятся заменить американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", когда он вернется в США, после заявлений хуситов о готовности к долгосрочному противостоянию, пишет газета.
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"Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, чтобы противостоять атакам дронов и ракет со стороны хуситов", - пишет издание.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Красное мореВ миреСШАВеликобританияДуайт ЭйзенхауэрАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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