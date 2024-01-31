https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ

Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024

Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ

Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:17

2024-01-31T04:17

2024-01-31T04:17

красное море

в мире

сша

великобритания

дуайт эйзенхауэр

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщила газета Telegraph. Королевские морские силы готовятся заменить американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", когда он вернется в США, после заявлений хуситов о готовности к долгосрочному противостоянию, пишет газета. "Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, чтобы противостоять атакам дронов и ракет со стороны хуситов", - пишет издание. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924483304.html

https://ria.ru/20240124/tseny-1923182986.html

красное море

сша

великобритания

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красное море, в мире, сша, великобритания, дуайт эйзенхауэр, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене