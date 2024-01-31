Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ
Telegraph: Лондон может отправить в Красное море авианосец для борьбы с хуситами
© Brittany MachnickiИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность отправить авианосец в Красное море, чтобы бороться с атаками правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), сообщила газета Telegraph.
Королевские морские силы готовятся заменить американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", когда он вернется в США, после заявлений хуситов о готовности к долгосрочному противостоянию, пишет газета.
"Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, чтобы противостоять атакам дронов и ракет со стороны хуситов", - пишет издание.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.