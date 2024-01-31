https://ria.ru/20240131/birzhevoy_rynok-1924649547.html
Россия и Белоруссия обсуждают создание общего биржевого рынка СГ
Россия и Белоруссия обсуждают создание общего биржевого рынка СГ - РИА Новости, 31.01.2024
Россия и Белоруссия обсуждают создание общего биржевого рынка СГ
Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:26
2024-01-31T18:26
2024-01-31T18:26
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
игорь артемьев
спбмтсб
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев обсудили вопрос о создании общего биржевого рынка Союзного государства, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи. Как сообщает госагентство Белта, объединение биржевых товарных рынков - неотъемлемая часть интеграции экономик двух стран, которая будет способствовать не только росту объемов взаимной торговли и укреплению деловых связей, но и обеспечивать беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам и равные условия ведения бизнеса для белорусских и российских компаний. "Значимым практическим шагом в этом направлении станет межправительственное соглашение об обеспечении взаимного допуска к участию в биржевых торгах субъектов хозяйствования, аккредитованных на товарных биржах Беларуси и России. Подписать документ планируется в течение 2024 года, а претворять в жизнь его положения поручено БУТБ и СПбМТСБ", - сообщили в пресс-службе. В результате реализации совместного проекта существенно упростится работа белорусских и российских компаний на биржевых площадках двух стран, а развитие биржевой торговли в Союзном государстве получит мощный импульс благодаря увеличению количества участников торгов и, соответственно, сумм заключаемых ими сделок. Кроме того, ввиду отсутствия необходимости отдельно аккредитовываться на БУТБ и СПбМТСБ представители бизнеса двух стран смогут воспользоваться всем спектром биржевых инструментов, предлагаемых обеими торговыми платформами.
https://ria.ru/20240130/belavia-1924428104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, игорь артемьев, спбмтсб
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Игорь Артемьев, СПбМТСБ
МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев обсудили вопрос о создании общего биржевого рынка Союзного государства, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.
Как сообщает госагентство Белта, объединение биржевых товарных рынков - неотъемлемая часть интеграции экономик двух стран, которая будет способствовать не только росту объемов взаимной торговли и укреплению деловых связей, но и обеспечивать беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам и равные условия ведения бизнеса для белорусских и российских компаний.
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"Значимым практическим шагом в этом направлении станет межправительственное соглашение об обеспечении взаимного допуска к участию в биржевых торгах субъектов хозяйствования, аккредитованных на товарных биржах Беларуси и России. Подписать документ планируется в течение 2024 года, а претворять в жизнь его положения поручено БУТБ и СПбМТСБ
", - сообщили в пресс-службе.
В результате реализации совместного проекта существенно упростится работа белорусских и российских компаний на биржевых площадках двух стран, а развитие биржевой торговли в Союзном государстве получит мощный импульс благодаря увеличению количества участников торгов и, соответственно, сумм заключаемых ими сделок. Кроме того, ввиду отсутствия необходимости отдельно аккредитовываться на БУТБ и СПбМТСБ представители бизнеса двух стран смогут воспользоваться всем спектром биржевых инструментов, предлагаемых обеими торговыми платформами.