https://ria.ru/20240131/birzhevoy_rynok-1924649547.html

Россия и Белоруссия обсуждают создание общего биржевого рынка СГ

Россия и Белоруссия обсуждают создание общего биржевого рынка СГ - РИА Новости, 31.01.2024

Россия и Белоруссия обсуждают создание общего биржевого рынка СГ

Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:26

2024-01-31T18:26

2024-01-31T18:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

игорь артемьев

спбмтсб

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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Осмоловский и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев обсудили вопрос о создании общего биржевого рынка Союзного государства, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи. Как сообщает госагентство Белта, объединение биржевых товарных рынков - неотъемлемая часть интеграции экономик двух стран, которая будет способствовать не только росту объемов взаимной торговли и укреплению деловых связей, но и обеспечивать беспрепятственный доступ к стратегическим ресурсам и равные условия ведения бизнеса для белорусских и российских компаний. "Значимым практическим шагом в этом направлении станет межправительственное соглашение об обеспечении взаимного допуска к участию в биржевых торгах субъектов хозяйствования, аккредитованных на товарных биржах Беларуси и России. Подписать документ планируется в течение 2024 года, а претворять в жизнь его положения поручено БУТБ и СПбМТСБ", - сообщили в пресс-службе. В результате реализации совместного проекта существенно упростится работа белорусских и российских компаний на биржевых площадках двух стран, а развитие биржевой торговли в Союзном государстве получит мощный импульс благодаря увеличению количества участников торгов и, соответственно, сумм заключаемых ими сделок. Кроме того, ввиду отсутствия необходимости отдельно аккредитовываться на БУТБ и СПбМТСБ представители бизнеса двух стран смогут воспользоваться всем спектром биржевых инструментов, предлагаемых обеими торговыми платформами.

https://ria.ru/20240130/belavia-1924428104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, игорь артемьев, спбмтсб