https://ria.ru/20240131/bi-2-1924675359.html

Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль

Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль - РИА Новости, 31.01.2024

Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль

Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:45

2024-01-31T20:45

2024-01-31T20:45

шоубиз

таиланд

тель-авив

би-2

израиль

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы. "Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что солист группы Егор Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде. Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html

таиланд

тель-авив

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таиланд, тель-авив, би-2, израиль