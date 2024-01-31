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Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль - РИА Новости, 31.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:45 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/bi-2-1924675359.html
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль - РИА Новости, 31.01.2024
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль
Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:45
2024-01-31T20:45
шоубиз
таиланд
тель-авив
би-2
израиль
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы. "Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что солист группы Егор Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде. Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html
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таиланд, тель-авив, би-2, израиль
Шоубиз, Таиланд, Тель-Авив, Би-2, Израиль
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль

Представители "Би-2": участники группы покинули Таиланд и направляются в Израиль

© АГН "Москва"Группа "Би-2"
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© АГН "Москва"
Группа "Би-2". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы.
«
"Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра", - говорится в сообщении.
Максим Галкин*, Светлана Лобода* и Лева Би-2* - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать
27 января, 08:00
Ранее сообщалось, что солист группы Егор Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде.
Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник) - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Участники "Би-2" отказались от встречи с российским консулом в Таиланде
30 января, 11:50
 
ШоубизТаиландТель-АвивБи-2Израиль
 
 
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