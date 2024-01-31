https://ria.ru/20240131/bi-2-1924675359.html
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль - РИА Новости, 31.01.2024
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль
Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:45
2024-01-31T20:45
2024-01-31T20:45
шоубиз
таиланд
тель-авив
би-2
израиль
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Все участники группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в Израиль, сообщили представители коллектива в телеграм-канале группы. "Все музыканты группы Би-2 благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив. Подробности завтра", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что солист группы Егор Бортник* прибыл в Израиль после задержания коллектива группы в Таиланде. Музыканты "Би-2" были арестованы 24 января после концерта на таиландском Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда и приговорены к денежному штрафу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html
https://ria.ru/20240130/bi-2-1924312910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, тель-авив, би-2, израиль
Шоубиз, Таиланд, Тель-Авив, Би-2, Израиль
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль
Представители "Би-2": участники группы покинули Таиланд и направляются в Израиль