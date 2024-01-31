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В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 31.01.2024 (обновлено: 17:05 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/bespilotnik-1924626317.html
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2024
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:03
2024-01-31T17:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица. Сотрудники администрации сельской территории пострадавшего доставляют в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - написал Гладков. ⠀Губернатор уточнил, что осколками также был поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков. Днем ранее в селе Богун-Городок Борисовского района с дрона-камикадзе было сброшено два взрывных устройства. Осколками повреждены два легковых автомобиля и одно домовладение. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина

В белгородском селе при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица. Сотрудники администрации сельской территории пострадавшего доставляют в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - написал Гладков.
⠀Губернатор уточнил, что осколками также был поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.
Днем ранее в селе Богун-Городок Борисовского района с дрона-камикадзе было сброшено два взрывных устройства. Осколками повреждены два легковых автомобиля и одно домовладение. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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