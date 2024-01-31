https://ria.ru/20240131/bespilotnik-1924626317.html
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 31.01.2024
В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина
Мужчина получил осколочные ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:03
2024-01-31T17:03
2024-01-31T17:05
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БЕЛГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона-камикадзе в селе Богун-Городок Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Богун-Городок Борисовского района подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения лица. Сотрудники администрации сельской территории пострадавшего доставляют в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - написал Гладков. ⠀Губернатор уточнил, что осколками также был поврежден один легковой автомобиль. Оперативные службы работают на месте, добавил Гладков. Днем ранее в селе Богун-Городок Борисовского района с дрона-камикадзе было сброшено два взрывных устройства. Осколками повреждены два легковых автомобиля и одно домовладение. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В белгородском селе при атаке беспилотника пострадал мужчина
В белгородском селе при атаке украинского беспилотника пострадал мужчина