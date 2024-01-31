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Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 31.01.2024
Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:15
2024-01-31T16:15
2024-01-31T16:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Тридцать первого января 2024 года около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Иные детали не приводятся.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью
Минобороны: ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью