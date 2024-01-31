https://ria.ru/20240131/bespilotnik-1924607751.html

Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 31.01.2024

Системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:15

2024-01-31T16:15

2024-01-31T16:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."Тридцать первого января 2024 года около 15.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Иные детали не приводятся.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность