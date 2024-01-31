https://ria.ru/20240131/bespilotnik-1924497458.html

"Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam

"Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam - РИА Новости, 31.01.2024

"Ростех" представит в Саудовской Аравии флагманский беспилотник Supercam

Госкорпорация "Ростех" представит в Саудовской Аравии, на выставке World Defence Show, флагманский беспилотник Supercam S350, сообщили в среду журналистам в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:10

2024-01-31T08:10

2024-01-31T08:10

технологии

саудовская аравия

ростех

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" представит в Саудовской Аравии, на выставке World Defence Show, флагманский беспилотник Supercam S350, сообщили в среду журналистам в компании. "Госкорпорация "Ростех" представит на международной выставке World Defence Show - 2024 в Саудовской Аравии один из флагманов среди беспилотных авиационных систем - Supercam S350. Беспилотник может эффективно выполнять работу по аэрофотосъемке и видеомониторингу на высотах от 150 метров до 5 километров. Аппарат уже широко востребован у российских эксплуатантов", - сказали в корпорации. Длительность полета Supercam S350 составляет до нескольких часов, скорость - до 120 км/ч. Аппарат можно использовать в целях мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса, разведки, защиты территории и выполнения других задач. Как отмечают в "Ростехе", на Supercam S350 может устанавливаться самая разнообразная полезная нагрузка - от фотокамеры и тепловизора до газоанализатора и системы лазерного сканирования. Среди ключевых особенностей беспилотника - оперативность сборки, модульные композиционные элементы, система отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений. Вторая всемирная оборонная выставка World Defence Show-2024 пройдет в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. "Ростех" представит участникам и посетителям мероприятия широкую линейку вооружений, в частности, бронетехнику, боеприпасы, вертолеты и самолеты, стрелковое оружие и средства противодействия дронам.

https://ria.ru/20231227/bezopasnost-1918365508.html

https://ria.ru/20231114/rostekh-1909284938.html

саудовская аравия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, саудовская аравия, ростех