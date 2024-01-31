https://ria.ru/20240131/berdsk-1924558014.html

Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства

Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства - РИА Новости, 31.01.2024

Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства

Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:01

2024-01-31T13:01

2024-01-31T13:01

происшествия

россия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Новосибирской области. "УФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка жителя города Бердск совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения для "изучения уязвимости" сайта правительства РФ применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты. "В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - сообщили в УФСБ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

россия

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, новосибирская область