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Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства - РИА Новости, 31.01.2024
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13:01 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/berdsk-1924558014.html
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства - РИА Новости, 31.01.2024
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства
Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:01
2024-01-31T13:01
происшествия
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Новосибирской области. "УФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка жителя города Бердск совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения для "изучения уязвимости" сайта правительства РФ применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты. "В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - сообщили в УФСБ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
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происшествия, россия, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирская область
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства

Против жителя Бердска, которого заподозрили в кибератаке, возбудили дело

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАтака вируса
Атака вируса - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.
"УФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка жителя города Бердск совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Программист за компьютером
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29 декабря 2023, 19:07
По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения для "изучения уязвимости" сайта правительства РФ применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты.
«
"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - сообщили в УФСБ.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.
Хакер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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