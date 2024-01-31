https://ria.ru/20240131/berdsk-1924558014.html
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства - РИА Новости, 31.01.2024
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства
Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:01
2024-01-31T13:01
2024-01-31T13:01
происшествия
россия
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_561750b1f851bd97998ea5ce3017f33a.jpg
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Новосибирской области. "УФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка жителя города Бердск совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения для "изучения уязвимости" сайта правительства РФ применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты. "В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - сообщили в УФСБ. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231229/kiberataki-1919034569.html
https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_e67165d70e508a104747d7070fc56870.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирская область
Жителя Бердска заподозрили в хакерской атаке на сайт правительства
Против жителя Бердска, которого заподозрили в кибератаке, возбудили дело
НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Житель города Бердска Новосибирской области попытался совершить компьютерную атаку на сайт правительства РФ, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.
"УФСБ России по Новосибирской области пресечена попытка жителя города Бердск совершить компьютерную атаку на информационные ресурсы правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Эксперты: большинство кибератак в 2023 году приходилось на госорганизации
По данным ведомства, молодой человек 2003 года рождения для "изучения уязвимости" сайта правительства РФ применил вредоносное программное средство, предназначенное для нейтрализации средств информационной защиты.
«
"В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 273 УК России (покушение на создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации)", - сообщили в УФСБ.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штрафа в размере до 200 тысяч рублей.
Хакеры стали проводить "ковровые" атаки на российские банки, заявил эксперт