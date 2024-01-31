https://ria.ru/20240131/avtovaz-1924590511.html

"АвтоВАЗ" вернет в продажу Lada Granta в двух популярных цветах

"АвтоВАЗ" вернет в продажу Lada Granta в двух популярных цветах - РИА Новости, 31.01.2024

"АвтоВАЗ" вернет в продажу Lada Granta в двух популярных цветах

Автомобили Lada Granta возвращаются в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах - "борнео" и "кориандр", официальные дилеры уже принимают на них... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:07

2024-01-31T15:07

2024-01-31T15:07

экономика

авто

максим соколов

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Автомобили Lada Granta возвращаются в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах - "борнео" и "кориандр", официальные дилеры уже принимают на них заказы, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "Lada расширяет цветовую гамму своего бестселлера, семейства Granta, возвращая в палитру популярные металлики – серебристо-темно-серый "борнео" и золотисто-коричневый "кориандр". Официальные дилеры Lada уже принимают заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Цвета "борнео" и "кориандр" являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков, уточнили в "АвтоВАЗе" Теперь в цветовой гамме Lada Granta 5 эмалей: помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый", напомнил автопроизводитель. Как ранее сообщал РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, также в 2024 году в цветовую палитру Granta, Vesta и Niva вернется и синий цвет.

https://ria.ru/20240118/avtovaz-1922120472.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta