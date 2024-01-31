Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 31.01.2024 (обновлено: 14:59 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ataka-1924587616.html
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке - РИА Новости, 31.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:56
2024-01-31T14:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924313422_0:369:964:911_1920x0_80_0_0_c5550f9e063a22530d4b94eb595e1ae5.jpg
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины повреждена одна из котельных в Никитовском районе Горловки, пострадавших нет. По его словам, ВСУ также осуществили повторный сброс боеприпаса на котельную, повреждено оборудование. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924566346.html
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924534109.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924313422_0:279:964:1002_1920x0_80_0_0_a61957e64b6fef608a5e4388df8aed24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке

Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на Никитовский район в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства.
Осколки - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ВСУ обстреляли Макеевку и Горловку натовскими снарядами
13:33
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины повреждена одна из котельных в Никитовском районе Горловки, пострадавших нет. По его словам, ВСУ также осуществили повторный сброс боеприпаса на котельную, повреждено оборудование.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколок боеприпаса, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украинские войска за сутки более 20 раз обстреляли Белгородскую область
11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала