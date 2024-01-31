https://ria.ru/20240131/ataka-1924587616.html
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке - РИА Новости, 31.01.2024
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:56
2024-01-31T14:56
2024-01-31T14:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженными формированиями Украины повреждена одна из котельных в Никитовском районе Горловки, пострадавших нет. По его словам, ВСУ также осуществили повторный сброс боеприпаса на котельную, повреждено оборудование. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924566346.html
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РИА Новости
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Украинские войска сбросили боеприпас с дрона в Горловке
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на Никитовский район в Горловке