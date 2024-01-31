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Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 31.01.2024 (обновлено: 13:54 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ataka-1924571471.html
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 115 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:51
2024-01-31T13:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 115 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
https://ria.ru/20240130/krasnolimanskoe-1924337872.html
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украина
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вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

МО РФ: российские войска отразили атаку ВСУ в районе Новомихайловки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 115 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
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