https://ria.ru/20240131/ataka-1924571471.html

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Российские войска отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 115 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:51

2024-01-31T13:51

2024-01-31T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовых групп ВСУ, потери Украины составили до 115 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

https://ria.ru/20240130/krasnolimanskoe-1924337872.html

россия

украина

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, украина, донецкая народная республика