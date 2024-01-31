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У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.01.2024
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22:32 31.01.2024 (обновлено: 22:39 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/alternativa-1924686958.html
У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом
У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.01.2024
У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом
У США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента страны Джо Байдена, заявил координатор Белого дома по стратегическим РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T22:32
2024-01-31T22:39
в мире
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. У США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента страны Джо Байдена, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Нет", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос, есть ли у Вашингтона альтернативные возможности помощи Украине в случае, если конгрессмены не примут пакетный запрос Байдена на цели нацбезопасности, включая военную поддержку Киева. Кирби подчеркнул, что Белый дом нуждается именно в том финансировании, которое было запрошено, поскольку оно "было откалибровано" под нужды Киева. Кроме того, как отметил представитель американской администрации, текущее ограничение поставок Западом оружия уже плохо влияет на ситуацию для Киева на поле боя. Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал". Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240131/sammit-1924571191.html
https://ria.ru/20240131/vooruzheniya-1924645417.html
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в мире, украина, джо байден, нато, сша, россия, джон кирби, сергей лавров
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, США, Россия, Джон Кирби, Сергей Лавров
У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом

Кирби: у США нет альтернатив помощи Украине без одобрения запроса конгрессом

© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. У США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента страны Джо Байдена, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Нет", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос, есть ли у Вашингтона альтернативные возможности помощи Украине в случае, если конгрессмены не примут пакетный запрос Байдена на цели нацбезопасности, включая военную поддержку Киева.
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Кирби подчеркнул, что Белый дом нуждается именно в том финансировании, которое было запрошено, поскольку оно "было откалибровано" под нужды Киева.
Кроме того, как отметил представитель американской администрации, текущее ограничение поставок Западом оружия уже плохо влияет на ситуацию для Киева на поле боя.
Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал".
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В миреУкраинаДжо БайденНАТОСШАРоссияДжон КирбиСергей Лавров
 
 
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