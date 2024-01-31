https://ria.ru/20240131/alternativa-1924686958.html

У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом

У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.01.2024

У США нет способа помочь Украине без одобрения конгресса, заявил Белый дом

У США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента страны Джо Байдена, заявил координатор Белого дома по стратегическим РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T22:32

2024-01-31T22:32

2024-01-31T22:39

в мире

украина

джо байден

нато

сша

россия

джон кирби

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867399006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c7c77dbab7baeff145439e03f9e53b7.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. У США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента страны Джо Байдена, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Нет", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос, есть ли у Вашингтона альтернативные возможности помощи Украине в случае, если конгрессмены не примут пакетный запрос Байдена на цели нацбезопасности, включая военную поддержку Киева. Кирби подчеркнул, что Белый дом нуждается именно в том финансировании, которое было запрошено, поскольку оно "было откалибровано" под нужды Киева. Кроме того, как отметил представитель американской администрации, текущее ограничение поставок Западом оружия уже плохо влияет на ситуацию для Киева на поле боя. Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал". Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240131/sammit-1924571191.html

https://ria.ru/20240131/vooruzheniya-1924645417.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, джо байден, нато, сша, россия, джон кирби, сергей лавров