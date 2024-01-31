https://ria.ru/20240131/afrika-1924529595.html
В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки
В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки - РИА Новости, 31.01.2024
В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС с беспокойством отмечают усиление влияния России в Мали, Нигере и... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:38
2024-01-31T11:38
2024-01-31T11:38
в мире
россия
мали
нигер
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС с беспокойством отмечают усиление влияния России в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). "Очень важно, что эти три государства с военными диктаторами решили покинуть региональную организацию ЭКОВАС для создания другой группы. Я полагаю, что она в большей степени будет завязана на Мали - самом сильным государстве из них. В то же время, мы наблюдаем усиление влияния России, которое уже очень сильно в Мали, и в будущем, вероятно, усилится в Нигере и Буркина-Фасо. Это создает новую геополитическую конфигурацию в данном регионе", - указал глава евродипломатии перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран сообщества. Он напомнил, что 24 мая заканчивается срок присутствия миссии ЕС в Мали, странам ЕС предстоит решить, оставаться ли там. "Это решение будет обсуждаться на уровне глав МИД в феврале", - указал Боррель. Он также выразил мнение, что "усиление России приводит к фрагментации ситуации в Африке". Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества. В МИД России заявляли, что стремление стран Африки к обретению суверенитета не остановить, а попытки Запада найти в этом процессе "руку Москвы" бессмысленны, Россия не скрывает, что помогает африканским странам в различных сферах, в том числе в противостоянии терроризму и экстремизму, в поставках зерна, удобрений и нефтепродуктов, обучении специалистов.
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924374149.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мали, нигер, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Россия, Мали, Нигер, Жозеп Боррель, Евросоюз
В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки
Боррель: в ЕС обеспокоены усилением влияния России в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС с беспокойством отмечают усиление влияния России в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее заявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).
«
"Очень важно, что эти три государства с военными диктаторами решили покинуть региональную организацию ЭКОВАС для создания другой группы. Я полагаю, что она в большей степени будет завязана на Мали - самом сильным государстве из них. В то же время, мы наблюдаем усиление влияния России, которое уже очень сильно в Мали, и в будущем, вероятно, усилится в Нигере и Буркина-Фасо. Это создает новую геополитическую конфигурацию в данном регионе", - указал глава евродипломатии перед началом в Брюсселе
неформальной встречи глав минобороны стран сообщества.
Он напомнил, что 24 мая заканчивается срок присутствия миссии ЕС в Мали, странам ЕС предстоит решить, оставаться ли там. "Это решение будет обсуждаться на уровне глав МИД в феврале", - указал Боррель. Он также выразил мнение, что "усиление России приводит к фрагментации ситуации в Африке".
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров после заявления. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
В МИД России заявляли, что стремление стран Африки к обретению суверенитета не остановить, а попытки Запада найти в этом процессе "руку Москвы" бессмысленны, Россия не скрывает, что помогает африканским странам в различных сферах, в том числе в противостоянии терроризму и экстремизму, в поставках зерна, удобрений и нефтепродуктов, обучении специалистов.
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