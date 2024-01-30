https://ria.ru/20240130/zemletryasenie-1924276755.html

В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения

В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения - РИА Новости, 30.01.2024

В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о намерении создать штаб по поддержке восстановления регионов,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:50

2024-01-30T08:50

2024-01-30T08:50

в мире

япония

исикава

фумио кисида

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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о намерении создать штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января. "Мы будем ответственны за возвращение людей, которых затронула катастрофа, и восстановление пострадавших регионов, включая полуостров Ното. Мы создадим штаб по содействию восстановлению полуострова Ното после землетрясения 2024 года, и я его возглавлю", - подчеркнул он. Глава японского правительства отметил, что власти недавно приняли решение удвоить размер резервного фонда в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля, до 1 триллиона иен (около 6,7 миллиарда долларов). "Мы не должны быть нерешительны в вопросе ликвидации последствий землетрясений из-за ограничений бюджета", - добавил Кисида. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,8 метра. По последним данным, из-за землетрясения погибли 238 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1179 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 487 эвакуационных центрах остаются 14,23 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 44,39 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 3 тысяч домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html

https://ria.ru/20240120/yaponiya-1922479324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, исикава, фумио кисида