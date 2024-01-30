https://ria.ru/20240130/zemletryasenie-1924276755.html
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения - РИА Новости, 30.01.2024
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о намерении создать штаб по поддержке восстановления регионов,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:50
2024-01-30T08:50
2024-01-30T08:50
в мире
япония
исикава
фумио кисида
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о намерении создать штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января. "Мы будем ответственны за возвращение людей, которых затронула катастрофа, и восстановление пострадавших регионов, включая полуостров Ното. Мы создадим штаб по содействию восстановлению полуострова Ното после землетрясения 2024 года, и я его возглавлю", - подчеркнул он. Глава японского правительства отметил, что власти недавно приняли решение удвоить размер резервного фонда в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля, до 1 триллиона иен (около 6,7 миллиарда долларов). "Мы не должны быть нерешительны в вопросе ликвидации последствий землетрясений из-за ограничений бюджета", - добавил Кисида. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,8 метра. По последним данным, из-за землетрясения погибли 238 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1179 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 487 эвакуационных центрах остаются 14,23 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 44,39 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 3 тысяч домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240125/zemletryasenie-1923347348.html
https://ria.ru/20240120/yaponiya-1922479324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, исикава, фумио кисида
В мире, Япония, Исикава, Фумио Кисида
В Японии создадут штаб по восстановлению регионов после землетрясения
Премьер Японии возглавит штаб по восстановлению регионов после землетрясения
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления в нижней палате парламента заявил о намерении создать штаб по поддержке восстановления регионов, пострадавших при мощном землетрясении на полуострове Ното 1 января.
"Мы будем ответственны за возвращение людей, которых затронула катастрофа, и восстановление пострадавших регионов, включая полуостров Ното. Мы создадим штаб по содействию восстановлению полуострова Ното после землетрясения 2024 года, и я его возглавлю", - подчеркнул он.
В Японии произошло землетрясение, которое ощутили на Курилах
Глава японского правительства отметил, что власти недавно приняли решение удвоить размер резервного фонда в проекте бюджета на следующий финансовый год, который начнется 1 апреля, до 1 триллиона иен (около 6,7 миллиарда долларов).
"Мы не должны быть нерешительны в вопросе ликвидации последствий землетрясений из-за ограничений бюджета", - добавил Кисида.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава
на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,8 метра.
По последним данным, из-за землетрясения погибли 238 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1179 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 487 эвакуационных центрах остаются 14,23 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 44,39 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 3 тысяч домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.
В Японии выросло число разрушенных после мощного землетрясения домов