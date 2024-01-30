https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924406523.html
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:57
2024-01-30T16:57
2024-01-30T16:57
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог Михаил Гончар в интервью Radio NV."Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — Прим. ред.) удался, то правительство своими руками <…> сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти", — полагает эксперт.По его словам, Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Этому способствует и стремление президента Украины вступить в конфликт с командованием ВСУ, считает Гончар.В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного
Политолог Гончар: Зеленский был на краю пропасти в момент "увольнения" Залужного