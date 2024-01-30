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"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
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16:57 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924406523.html
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:57
2024-01-30T16:57
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог Михаил Гончар в интервью Radio NV."Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — Прим. ред.) удался, то правительство своими руками &lt;…&gt; сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти", — полагает эксперт.По его словам, Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Этому способствует и стремление президента Украины вступить в конфликт с командованием ВСУ, считает Гончар.В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного

Политолог Гончар: Зеленский был на краю пропасти в момент "увольнения" Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог Михаил Гончар в интервью Radio NV.
«
"Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — Прим. ред.) удался, то правительство своими руками <…> сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти", — полагает эксперт.
По его словам, Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Этому способствует и стремление президента Украины вступить в конфликт с командованием ВСУ, считает Гончар.
В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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