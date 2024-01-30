https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924406523.html

"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного

"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного - РИА Новости, 30.01.2024

"На грани". В Киеве раскрыли, что случилось с Зеленским из-за Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:57

2024-01-30T16:57

2024-01-30T16:57

политика

украина

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский мог создать крайне нестабильную ситуацию, когда пытался уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил киевский политолог Михаил Гончар в интервью Radio NV."Если бы вчерашний замысел (с отстранением главкома. — Прим. ред.) удался, то правительство своими руками <…> сделало бы из Залужного реального политического конкурента, тяжеловеса. Я думаю, что вчера вечером они немного отступили от пропасти", — полагает эксперт.По его словам, Зеленский страдает бонапартизмом, и его политическая карьера закончится так же, как и карьера Наполеона после битвы при Ватерлоо. Этому способствует и стремление президента Украины вступить в конфликт с командованием ВСУ, считает Гончар.В понедельник депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев