https://ria.ru/20240130/zdorove-1924289250.html
Гладков рассказал о работе белгородских поездов здоровья
Гладков рассказал о работе белгородских поездов здоровья - РИА Новости, 30.01.2024
Гладков рассказал о работе белгородских поездов здоровья
Поезда здоровья – специализированные медицинские бригады, которые выезжают в отдаленные районы Белгородской области, в январе этого года посетили уже восемь... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:16
2024-01-30T10:16
2024-01-30T10:16
белгородская область
общество
здоровье - общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Поезда здоровья – специализированные медицинские бригады, которые выезжают в отдаленные районы Белгородской области, в январе этого года посетили уже восемь населенных пунктов региона и осмотрели порядка 1,3 тысячи человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Продолжается работа наших поездов здоровья. За начало 2024 года уже восемь населенных пунктов поезда здоровья проехали, 1,3 тысячи человек осмотрели. У многих людей уже диагностировали различные заболевания", - написал Гладков. Так, у 22 человек выявили сахарный диабет, им назначили лечение. Гладков отметил, что поезда здоровья помогают на ранних стадиях справиться с очень непростыми заболеваниями. Есть подозрения на онкологические заболевания. "Надеюсь, что участие поездов здоровья значительно улучшит здоровье. Конечно, продолжим эту работу. Рассматриваем вопрос приобретения еще двух поездов здоровья, которые будут работать в Белгородской области", - добавил глава региона. Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь.
https://ria.ru/20221107/proekt-1829584418.html
https://ria.ru/20240126/gladkov-1923702884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Здоровье - Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о работе белгородских поездов здоровья
Гладков рассказал о работе белгородских поездов здоровья в отдаленных районах
БЕЛГОРОД, 30 янв – РИА Новости. Поезда здоровья – специализированные медицинские бригады, которые выезжают в отдаленные районы Белгородской области, в январе этого года посетили уже восемь населенных пунктов региона и осмотрели порядка 1,3 тысячи человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Продолжается работа наших поездов здоровья. За начало 2024 года уже восемь населенных пунктов поезда здоровья проехали, 1,3 тысячи человек осмотрели. У многих людей уже диагностировали различные заболевания", - написал Гладков.
Гладков дал старт второму этапу белгородского проекта "Поезд здоровья"
Так, у 22 человек выявили сахарный диабет, им назначили лечение. Гладков отметил, что поезда здоровья помогают на ранних стадиях справиться с очень непростыми заболеваниями. Есть подозрения на онкологические заболевания.
"Надеюсь, что участие поездов здоровья значительно улучшит здоровье. Конечно, продолжим эту работу. Рассматриваем вопрос приобретения еще двух поездов здоровья, которые будут работать в Белгородской области", - добавил глава региона.
Работа "Поездов здоровья" была инициирована губернатором области Вячеславом Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина". Основная цель проекта – профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. В рамках проекта по отдаленным населенным пунктам передвигаются медицинские мобильные комплексы со специалистами, они проводят обследование местных жителей и оказывают им медицинскую помощь.
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