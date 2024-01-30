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Мотострелки создают под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты - РИА Новости, 30.01.2024
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06:32 30.01.2024 (обновлено: 09:19 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/zaslony-1924267362.html
Мотострелки создают под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты
Мотострелки создают под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты - РИА Новости, 30.01.2024
Мотострелки создают под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты
Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:32
2024-01-30T09:19
специальная военная операция на украине
россия
клещеевка
вооруженные силы украины
бмп-3
артемовск
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АРТЕМОВСК (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до шести километров, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Баркас.&quot;Находимся на одном из направлений Артемовска, производим боевую работу в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Во время нашей работы получается огневой заслон, благодаря которому пехота может занимать более выгодные позиции, осуществлять ротацию и получать тактическое преимущество&quot;, — уточнил он.Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника. При обнаружении цели экипажи БМП-3 выдвигаются на огневую точку и открывают стрельбу, образуя огневой заслон, тем самым не давая возможности ВСУ передвигаться, осуществлять ротацию и подвоз боеприпасов.По словам Баркаса, одна из задач — отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций, а также постоянно держать ВСУ в напряжении. "Если мы осуществили пристрелку и уже начинаем поражать цель, то шансы уйти с этой позиции у противника стремятся к нулю, я бы не хотел оказаться на их месте под огнем экипажа БМП-3. И у нас хорошая традиция стала считать то попадание, которое является прямым", — отметил он. Командир объяснил, что возможности боевой машины позволяют "буквально закидывать снаряды в окна" на дистанции до шести километров.
https://ria.ru/20240130/ka-52-1924265117.html
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россия, клещеевка, вооруженные силы украины, бмп-3, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, БМП-3, Артемовск
Мотострелки создают под Клещеевкой огневые заслоны для движения пехоты

Мотострелки ЮВО создают у Клещеевки огневые заслоны для движения пехоты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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АРТЕМОВСК (ДНР), 30 янв — РИА Новости. Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск создают огневые заслоны для движения российской пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции ВСУ на расстоянии до шести километров, рассказал РИА Новости командир бронегруппы с позывным Баркас.
«

"Находимся на одном из направлений Артемовска, производим боевую работу в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Во время нашей работы получается огневой заслон, благодаря которому пехота может занимать более выгодные позиции, осуществлять ротацию и получать тактическое преимущество", — уточнил он.

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Мотострелки круглосуточно наблюдают за позициями противника. При обнаружении цели экипажи БМП-3 выдвигаются на огневую точку и открывают стрельбу, образуя огневой заслон, тем самым не давая возможности ВСУ передвигаться, осуществлять ротацию и подвоз боеприпасов.
По словам Баркаса, одна из задач — отрезать первую и вторую линии противника от их тыловых позиций, а также постоянно держать ВСУ в напряжении.
"Если мы осуществили пристрелку и уже начинаем поражать цель, то шансы уйти с этой позиции у противника стремятся к нулю, я бы не хотел оказаться на их месте под огнем экипажа БМП-3. И у нас хорошая традиция стала считать то попадание, которое является прямым", — отметил он.
Командир объяснил, что возможности боевой машины позволяют "буквально закидывать снаряды в окна" на дистанции до шести километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКлещеевкаВооруженные силы УкраиныБМП-3Артемовск
 
 
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