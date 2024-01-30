https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924472010.html

Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного

Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 30.01.2024

Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного

США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:26

2024-01-30T23:26

2024-01-30T23:26

в мире

сша

украина

валерий залужный

патрик райдер

владимир зеленский

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я не отслеживаю каких-либо изменений. Очевидно, это Украина должна обсуждать свои внутренние дела", - заявил Райдер журналистам на просьбу прокомментировать информацию об отставке Залужного. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, но текста такого указа пока нет. Также сообщалось, что Залужному предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему лишь позицию советника украинских властей.

https://ria.ru/20240130/pentagon-1924470291.html

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924445172.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, валерий залужный, патрик райдер, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины