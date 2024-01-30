https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924472010.html
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного
США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:26
2024-01-30T23:26
2024-01-30T23:26
в мире
сша
украина
валерий залужный
патрик райдер
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я не отслеживаю каких-либо изменений. Очевидно, это Украина должна обсуждать свои внутренние дела", - заявил Райдер журналистам на просьбу прокомментировать информацию об отставке Залужного. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, но текста такого указа пока нет. Также сообщалось, что Залужному предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему лишь позицию советника украинских властей.
https://ria.ru/20240130/pentagon-1924470291.html
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924445172.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, валерий залужный, патрик райдер, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Валерий Залужный, Патрик Райдер, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного
Пентагон: США не комментируют информацию о возможной отставке главкома Залужного