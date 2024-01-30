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Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
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23:26 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924472010.html
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного
США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:26
2024-01-30T23:26
в мире
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украина
валерий залужный
патрик райдер
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вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Я не отслеживаю каких-либо изменений. Очевидно, это Украина должна обсуждать свои внутренние дела", - заявил Райдер журналистам на просьбу прокомментировать информацию об отставке Залужного. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, но текста такого указа пока нет. Также сообщалось, что Залужному предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему лишь позицию советника украинских властей.
https://ria.ru/20240130/pentagon-1924470291.html
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в мире, сша, украина, валерий залужный, патрик райдер, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Валерий Залужный, Патрик Райдер, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон не стал комментировать информацию о возможной отставке Залужного

Пентагон: США не комментируют информацию о возможной отставке главкома Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не комментируют информацию о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Я не отслеживаю каких-либо изменений. Очевидно, это Украина должна обсуждать свои внутренние дела", - заявил Райдер журналистам на просьбу прокомментировать информацию об отставке Залужного.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 23:03
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, но текста такого указа пока нет. Также сообщалось, что Залужному предлагали должность посла, от которой он отказался.
Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Зеленский на встрече с Залужным предлагал ему лишь позицию советника украинских властей.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
СМИ узнали о предложении Зеленского Залужному
Вчера, 19:19
 
В миреСШАУкраинаВалерий ЗалужныйПатрик РайдерВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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