https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924414890.html

Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России

Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России - РИА Новости, 30.01.2024

Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России, поскольку... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:17

2024-01-30T17:17

2024-01-30T17:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

валерий залужный

евгений балицкий

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России, поскольку тогда на Украине останутся только дилетанты вроде Владимира Зеленского. Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС. "Да, Залужный – хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том, что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос, выгодна ли России отставка Залужного. При этом от отметил, что рассматривал бы только факты, а информацию вокруг Залужного, оказавшуюся в публичном поле, назвал белым шумом. "Они (киевские власти – ред.) сегодня двигают все эти фигурки вперед-назад, отвлекая внимание. Они все равно будут в сложившейся ситуации противостоять друг другу, учитывая, что у Англии, Америки, Европы свои интересы, у украинских элит – свои. Это их все равно разорвет изнутри. К сожалению, это может произойти не в ближайшие дни", - добавил Балицкий.

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html

https://ria.ru/20240129/otstavka-1924250629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, валерий залужный, евгений балицкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр