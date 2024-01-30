Балицкий заявил, что отставка Залужного была бы выгодна России
Балицкий: если Залужного уволят, у власти в Киеве останутся только дилетанты
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что возможная отставка главкома ВСУ Валерия Залужного была бы выгодна России, поскольку тогда на Украине останутся только дилетанты вроде Владимира Зеленского.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВС.
"Да, Залужный – хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том, что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они "сожрут" Залужного – лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский", - сказал Балицкий, отвечая на вопрос, выгодна ли России отставка Залужного.
При этом от отметил, что рассматривал бы только факты, а информацию вокруг Залужного, оказавшуюся в публичном поле, назвал белым шумом.
"Они (киевские власти – ред.) сегодня двигают все эти фигурки вперед-назад, отвлекая внимание. Они все равно будут в сложившейся ситуации противостоять друг другу, учитывая, что у Англии, Америки, Европы свои интересы, у украинских элит – свои. Это их все равно разорвет изнутри. К сожалению, это может произойти не в ближайшие дни", - добавил Балицкий.