https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html

В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность

В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность - РИА Новости, 30.01.2024

В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:17

2024-01-30T14:17

2024-01-30T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента. "Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента. Жизнь Залужного в опасности, и ему нужно опасаться Зеленского, который преуспел за последние годы в террористических методах и ударах в спину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, история с Залужным обнажает кризис украинской власти, которая стала похожа на банку с пожирающими друг друга пауками. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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