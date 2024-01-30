В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность
Депутат Шеремет: Зеленский может пойти на физическое устранение Залужного
© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.
"Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента. Жизнь Залужного в опасности, и ему нужно опасаться Зеленского, который преуспел за последние годы в террористических методах и ударах в спину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, история с Залужным обнажает кризис украинской власти, которая стала похожа на банку с пожирающими друг друга пауками.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.