Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924361540.html
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность - РИА Новости, 30.01.2024
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:17
2024-01-30T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_da4f8f2d9cf3d029e0731cf6db61eb6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента. "Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента. Жизнь Залужного в опасности, и ему нужно опасаться Зеленского, который преуспел за последние годы в террористических методах и ударах в спину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, история с Залужным обнажает кризис украинской власти, которая стала похожа на банку с пожирающими друг друга пауками. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
https://ria.ru/20240130/panika-1924340059.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829089243_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_090301f4f826d046beb6044b1e907ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, россия, госдума рф, михаил шеремет, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Госдума РФ, Михаил Шеремет, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме считают, что жизни Залужного угрожает опасность

Депутат Шеремет: Зеленский может пойти на физическое устранение Залужного

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.
"Зеленскому главное любой ценой сохранить власть, без которой он останется не у дел, поэтому он может пойти на физическое устранение Залужного, так как видит в нем для себя главного политического конкурента. Жизнь Залужного в опасности, и ему нужно опасаться Зеленского, который преуспел за последние годы в террористических методах и ударах в спину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, история с Залужным обнажает кризис украинской власти, которая стала похожа на банку с пожирающими друг друга пауками.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияГосдума РФМихаил ШереметСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала