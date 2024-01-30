https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924357771.html

В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации

В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации - РИА Новости, 30.01.2024

В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации

Слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного носит дестабилизирующий характер, считают в центре стратегических коммуникаций и информационной... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:05

2024-01-30T14:05

2024-01-30T14:07

в мире

киев

россия

валерий залужный

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

министерство культуры украины

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного носит дестабилизирующий характер, считают в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ. "Вброс об увольнении Залужного носит дестабилизирующий характер… Резонанс, вызванный недостоверным сообщением, свидетельствует о наличии проблем в сфере медиа гигиены и коммуникаций… Общество и государство должны сделать выводы из сложившейся ситуации для усиления устойчивости", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице центра стратегических коммуникаций в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, министерство культуры украины