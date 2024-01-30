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В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации - РИА Новости, 30.01.2024
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14:05 30.01.2024 (обновлено: 14:07 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924357771.html
В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации
В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации - РИА Новости, 30.01.2024
В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации
Слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного носит дестабилизирующий характер, считают в центре стратегических коммуникаций и информационной... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:05
2024-01-30T14:07
в мире
киев
россия
валерий залужный
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
министерство культуры украины
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного носит дестабилизирующий характер, считают в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ. "Вброс об увольнении Залужного носит дестабилизирующий характер… Резонанс, вызванный недостоверным сообщением, свидетельствует о наличии проблем в сфере медиа гигиены и коммуникаций… Общество и государство должны сделать выводы из сложившейся ситуации для усиления устойчивости", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице центра стратегических коммуникаций в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, россия, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, министерство культуры украины
В мире, Киев, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Министерство культуры Украины
В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации

В Киеве назвали слухи об отставке главкома ВСУ Залужного дестабилизирующими

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного носит дестабилизирующий характер, считают в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
"Вброс об увольнении Залужного носит дестабилизирующий характер… Резонанс, вызванный недостоверным сообщением, свидетельствует о наличии проблем в сфере медиа гигиены и коммуникаций… Общество и государство должны сделать выводы из сложившейся ситуации для усиления устойчивости", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице центра стратегических коммуникаций в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреКиевРоссияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныМинистерство культуры Украины
 
 
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