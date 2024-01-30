В Киеве усмотрели в слухах об отставке главкома ВСУ попытку дестабилизации
В Киеве назвали слухи об отставке главкома ВСУ Залужного дестабилизирующими
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного носит дестабилизирующий характер, считают в центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
"Вброс об увольнении Залужного носит дестабилизирующий характер… Резонанс, вызванный недостоверным сообщением, свидетельствует о наличии проблем в сфере медиа гигиены и коммуникаций… Общество и государство должны сделать выводы из сложившейся ситуации для усиления устойчивости", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице центра стратегических коммуникаций в соцсети Facebook*.
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