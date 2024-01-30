"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt считают ситуацию с "отставкой" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельством хаоса, царящего на Украине.
Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.
"В Киеве царит настоящий бардак. Это не понравится американским спонсорам!" — отметил Christoph W.
"Похоже, Зеленский уже давно работает над этим. Сбитый самолет может быть использован в качестве обоснования", — предположил Wolfgang D.
"Правительство в Киеве это категорически отрицает". Так же, как они отрицали сдачу Артемовска и провал контрнаступления", — сыронизировал BecauseRacecar.
"Это попытка убедить всех, что все в порядке?" — поинтересовался Andreas W.
"Внутренний конфликт руководства и продолжающаяся бесконечная коррупция <…> дополняют картину несостоявшегося государства. Мы все должны надеяться на то, что Вашингтон окажет давление на Киев, чтобы <...> началась фаза переговоров как можно скорее", — подытожил Robert SP.
В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.