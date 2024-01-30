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"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
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12:49 30.01.2024 (обновлено: 13:09 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924329803.html
"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного
"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного
Читатели немецкого издания Die Welt считают ситуацию с "отставкой" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельством хаоса, царящего на Украине. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:49
2024-01-30T13:09
в мире
киев
украина
германия
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt считают ситуацию с "отставкой" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельством хаоса, царящего на Украине.Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны."В Киеве царит настоящий бардак. Это не понравится американским спонсорам!" — отметил Christoph W."Похоже, Зеленский уже давно работает над этим. Сбитый самолет может быть использован в качестве обоснования", — предположил Wolfgang D."Правительство в Киеве это категорически отрицает". Так же, как они отрицали сдачу Артемовска и провал контрнаступления", — сыронизировал BecauseRacecar."Это попытка убедить всех, что все в порядке?" — поинтересовался Andreas W."Внутренний конфликт руководства и продолжающаяся бесконечная коррупция &lt;…&gt; дополняют картину несостоявшегося государства. Мы все должны надеяться на то, что Вашингтон окажет давление на Киев, чтобы &lt;...&gt; началась фаза переговоров как можно скорее", — подытожил Robert SP.В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html
https://ria.ru/20240130/otchayanie-1924303673.html
киев
украина
германия
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в мире, киев, украина, германия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Киев, Украина, Германия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt считают ситуацию с "отставкой" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельством хаоса, царящего на Украине.
Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.
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Киеве царит настоящий бардак. Это не понравится американским спонсорам!" — отметил Christoph W.
"Похоже, Зеленский уже давно работает над этим. Сбитый самолет может быть использован в качестве обоснования", — предположил Wolfgang D.
"Правительство в Киеве это категорически отрицает". Так же, как они отрицали сдачу Артемовска и провал контрнаступления", — сыронизировал BecauseRacecar.
"Это попытка убедить всех, что все в порядке?" — поинтересовался Andreas W.
"Внутренний конфликт руководства и продолжающаяся бесконечная коррупция <…> дополняют картину несостоявшегося государства. Мы все должны надеяться на то, что Вашингтон окажет давление на Киев, чтобы <...> началась фаза переговоров как можно скорее", — подытожил Robert SP.
В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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В миреКиевУкраинаГерманияВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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