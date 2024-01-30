https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924329803.html

"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного

"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024

"Настоящий бардак": в Германии резко высказались об "увольнении" Залужного

Читатели немецкого издания Die Welt считают ситуацию с "отставкой" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельством хаоса, царящего на Украине. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:49

2024-01-30T12:49

2024-01-30T13:09

в мире

киев

украина

германия

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt считают ситуацию с "отставкой" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельством хаоса, царящего на Украине.Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны."В Киеве царит настоящий бардак. Это не понравится американским спонсорам!" — отметил Christoph W."Похоже, Зеленский уже давно работает над этим. Сбитый самолет может быть использован в качестве обоснования", — предположил Wolfgang D."Правительство в Киеве это категорически отрицает". Так же, как они отрицали сдачу Артемовска и провал контрнаступления", — сыронизировал BecauseRacecar."Это попытка убедить всех, что все в порядке?" — поинтересовался Andreas W."Внутренний конфликт руководства и продолжающаяся бесконечная коррупция <…> дополняют картину несостоявшегося государства. Мы все должны надеяться на то, что Вашингтон окажет давление на Киев, чтобы <...> началась фаза переговоров как можно скорее", — подытожил Robert SP.В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны главы киевского режима, который фактически призвал военного "не лезть в политику".Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html

https://ria.ru/20240130/otchayanie-1924303673.html

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в мире, киев, украина, германия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)