https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924261974.html

На Украине раскрыли тайный замысел "отставки" Залужного

На Украине раскрыли тайный замысел "отставки" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024

На Украине раскрыли тайный замысел "отставки" Залужного

Слухи о возможной отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ могли исходить от него самого, либо от его сторонников, с целью сыграть на опережение, лишив... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T03:43

2024-01-30T03:43

2024-01-30T03:43

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Слухи о возможной отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ могли исходить от него самого, либо от его сторонников, с целью сыграть на опережение, лишив Владимира Зеленского такой возможности, пишет украинское издание Страна.ua.Согласно одной версии, Зеленский мог действительно принять решение уволить главкома, о чем могли узнать сторонники Залужного."Об этом узнала (могла узнать. — Прим. ред.) условная "группа поддержки" главкома и решила сыграть "на упреждение" — обнародовать эту информацию еще до того, как президент подпишет или опубликует соответствующий указ", — предполагают авторы публикации.В таком случае целью этого "вброса" могла стать организация общественного давления на Зеленского при содействии западных стран для того, чтобы лишить его возможности уволить Залужного до официального заявления и подписания указа.Согласно другой версии, информация о решении уволить главкома могла быть заведомым "фейком", однако и такая акция, по словам авторов статьи, могла быть нацелена на то, чтобы заставить Зеленского публично опровергнуть этот шаг, лишив тем самым самого себя такой возможности, если предположить, что такие планы вынашивались на будущее."Это может затруднить (или отсрочить) отставку Залужного, если она действительно готовилась", — поясняется в статье.Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. В свою очередь, об увольнении Залужного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза. При этом минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда", пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров также опроверг сообщения об отставке главкома ВСУ.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924255980.html

https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924259239.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины