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СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост - РИА Новости, 30.01.2024
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03:00 30.01.2024 (обновлено: 03:07 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924260545.html
СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост
СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост
Владимир Зеленский предложил в понедельник главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность, тот писать рапорт об... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:00
2024-01-30T03:07
владимир зеленский
валерий залужный
рустем умеров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил в понедельник главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность, тот писать рапорт об отставке не намерен, утверждает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе Зеленского и окружении Залужного. &quot;Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать&quot;, - сообщили источники в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному уйти в отставку.По сведениям издания, у источников спросили, писал или собирается ли Залужный писать рапорт об отставке. Те ответили, что не делал и делать этого не намерен. При этом они отметили, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова. "Нет, не писал и не намерен этого делать... Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника", - цитирует издание слова источников. Кроме того, источники "Зеркала недели" подтвердили, что потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны. Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. Об увольнении Залужного также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда". Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" также опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924250629.html
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владимир зеленский, валерий залужный, рустем умеров, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост

"Зеркало недели": Зеленский не предлагал Залужному занять иной значимый пост

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил в понедельник главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность, тот писать рапорт об отставке не намерен, утверждает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе Зеленского и окружении Залужного.
«

"Да, такое предложение было. Со своей стороны Залужный ответил, что это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать", - сообщили источники в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному уйти в отставку.

По сведениям издания, у источников спросили, писал или собирается ли Залужный писать рапорт об отставке. Те ответили, что не делал и делать этого не намерен. При этом они отметили, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова.
"Нет, не писал и не намерен этого делать... Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника", - цитирует издание слова источников.
Кроме того, источники "Зеркала недели" подтвердили, что потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили указом, является лишь первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.
Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. Об увольнении Залужного также сообщал экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.
Минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда". Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" также опроверг сообщения об отставке главнокомандующего ВСУ.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Вчера, 23:51
 
Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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