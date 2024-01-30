https://ria.ru/20240130/zaluzhnyy-1924255980.html

"Не останется": в Раде заявили о шантаже Залужного

"Не останется": в Раде заявили о шантаже Залужного - РИА Новости, 30.01.2024

"Не останется": в Раде заявили о шантаже Залужного

Главком ВСУ Валерий Залужный грозится в случае снятия с должности уволится из вооруженных сил по состоянию здоровья, заявила в Facebook* замглавы комитета... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:17

2024-01-30T01:17

2024-01-30T01:17

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верховная рада украины

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный грозится в случае снятия с должности уволится из вооруженных сил по состоянию здоровья, заявила в Facebook* замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.Парламентарий опубликовала фото Залужного, предположив, что у него имеются проблемы с алкоголем."Мало того, генерал шантажирует, что в случае отставки не останется в ВСУ, а уволится через ВВК (военно-врачебная комиссия. – ред.). Это типичный трюк: здоровых у нас нет, есть недообследованные. И даже по моим скромным личным наблюдениям генералитет проворачивал это очень много раз. Ну а дальше блогерство или еще что-то, "я делал, мне не дали" и так далее", - написала Безуглая, не уточнив, кого именно "шантажирует" Залужный.При этом она отказалась "комментировать слухи", заявив при этом, что "чем скорее это произойдет", тем больше шансов будет у Украины "вырваться из ада".Ранее в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко** со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили об отставке, однако текста указа пока нет. По словам депутата, главкому ВСУ предлагали должность посла в одной из европейских стран, но тот отказался. В свою очередь, об увольнении Залужного ранее сегодня также сообщал экс-депутат Рады Борислав Береза. При этом минобороны Украины после этих заявлений опубликовало в Telegram пост с текстом "это неправда", пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров также опроверг сообщения об отставке главкома ВСУ.В последнее время ряд украинских и западных СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. В прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.В прошлом году Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за отсутствие плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления. По ее словам, "такое руководство должно уйти".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240129/zaluzhnyy-1924240374.html

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в мире, украина, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины