https://ria.ru/20240130/zakon-1924438684.html

Спецоперация, 30 января: закон защитит гражданских жен погибших бойцов СВО

Спецоперация, 30 января: закон защитит гражданских жен погибших бойцов СВО - РИА Новости, 30.01.2024

Спецоперация, 30 января: закон защитит гражданских жен погибших бойцов СВО

О защите интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников СВО, поездке министра обороны Сергея Шойгу на предприятие "Алмаз-Антея" в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:05

2024-01-30T19:05

2024-01-30T20:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. О защите интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников СВО, поездке министра обороны Сергея Шойгу на предприятие "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Защита интересов гражданских жен погибших участников СВОРабочая группа по СВО, сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, который защитит интересы гражданских жен погибших и пропавших без вести участников СВО, сообщил руководитель группы Андрей Турчак. "Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами ГД внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в загсе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", — написал он в Telegram-канале.Турчак напомнил, что к главе государства во время его встречи с семьями участников СВО обратилась женщина, гражданский муж которой погиб во время спецоперации. Однако из-за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших. "Предложенный нами законопроект создает правовой выход для таких ситуаций. Если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее одного года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство, то такие отношения после гибели участника СВО можно признать брачными через суд, в порядке особого производства", — пояснил депутат.По его словам, после решения суда "фактическая" супруга получит право быть наследницей, а также сможет рассчитывать на положенные по закону льготы. Законопроект имеет обратную силу, то есть будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия. Министр обороны проверил производство ракетМинистр обороны Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге. Главе военного ведомства доложили, что гособоронзаказ по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило уже на 17 процентов.Гендиректор ОКБ "Новатор" Фарид Абдрахманов рассказал Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение гособоронзаказа в 2023 году, план производства выполнили в полном объеме.Министр обороны также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках гособоронзаказа 2024 года.По окончании работы на предприятиях он подвел итоги на совещании с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления. "Коллеги, мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО — там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", — сказал Шойгу.Залужному предложили отставкуВладимир Зеленский предложил главкому ВСУ Валерию Залужному покинуть пост, при этом не предложил другой значимой должности, утверждает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в офисе Зеленского и окружении Залужного. "Да, такое предложение было. Залужный ответил, что это право Верховного главнокомандующего — решать, с кем ему работать", — сообщили источники издания в ответ на вопрос, предлагал ли Зеленский Залужному уйти в отставку.По информации СМИ, у источников спросили, писал или собирается Залужный писать рапорт об отставке. Те ответили, что он этого не делал и делать не намерен, добавив, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Рустема Умерова. Кроме того, источники "Зеркала недели" подтвердили, что потенциальная отставка Залужного, которую пока не оформили указом, — это лишь первое звено в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны. Над Россией уничтожен 21 беспилотникРоссийские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник самолетного типа над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Брянской (три БПЛА), Калужской (один БПЛА) и Тульской областей (один БПЛА)", — сказали в ведомстве.Как был сбит Ил-76Попадание поражающих элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к полной потере управления воздушным судном и его крушению, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", — сказал собеседник агентства.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. На Украине утвердили законопроект о мобилизацииДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что кабмин Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в парламент. Текст проекта на сайте Рады пока не появился.Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. Брифинг МинобороныВойска Украины за сутки потеряли на всех направлениях 885 военнослужащих убитыми и ранеными. Российскими подразделениями уничтожены 15 единиц бронетехники и десять гаубиц противника. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в течение суток поражены склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/svo-1924320047.html

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https://ria.ru/20240130/bazy-1924280212.html

https://ria.ru/20240130/pomosch-1924402150.html

https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924314361.html

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