https://ria.ru/20240130/yarmarka-1924367684.html

Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России"

Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России" - РИА Новости, 30.01.2024

Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России"

Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" и компания "Донко" (фабрика "Донбасс Кондитер") из Донецка представляют свою продукцию на первом фестивале-ярмарке... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:34

2024-01-30T14:34

2024-01-30T14:34

экономика

китай

россия

ляонин

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_8c95b20b00c84a1697607e95a5420225.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" и компания "Донко" (фабрика "Донбасс Кондитер") из Донецка представляют свою продукцию на первом фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России" в Шэньяне (Китай), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Производители в 2023 году впервые начали выходить на экспорт через Национальные магазины Made in Russia на крупнейших маркетплейсах Китая Tmall, DouyinStore и JD. Теперь под брендом "Сделано в России" печенье, шоколад и другие кондитерские изделия из новых регионов представлены на ярмарке в торговом центре Шэньяна", - говорится в сообщении.Всего свою продукцию потребителям и дистрибьюторам в Китае презентуют более 150 компаний из 41 субъекта страны. В их числе как небольшие региональные предприятия, так и такие крупные, как "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "Макфа", "Дядя Ваня", "Аби", "ЭкоНива" и другие.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в провинции Ляонин на северо-востоке Китая с 27 января до 5 февраля. Он организован Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Фестиваль открывает перекрестный Год культуры России – Китая.

https://ria.ru/20240130/rets-1924355120.html

китай

россия

ляонин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, ляонин, российский экспортный центр (рэц)