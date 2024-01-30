https://ria.ru/20240130/yarmarka-1924367684.html
Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России"
Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России" - РИА Новости, 30.01.2024
Производителей из новых регионов представили на ярмарке "Сделано в России"
Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" и компания "Донко" (фабрика "Донбасс Кондитер") из Донецка представляют свою продукцию на первом фестивале-ярмарке... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:34
2024-01-30T14:34
2024-01-30T14:34
экономика
китай
россия
ляонин
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_8c95b20b00c84a1697607e95a5420225.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" и компания "Донко" (фабрика "Донбасс Кондитер") из Донецка представляют свою продукцию на первом фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России" в Шэньяне (Китай), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Производители в 2023 году впервые начали выходить на экспорт через Национальные магазины Made in Russia на крупнейших маркетплейсах Китая Tmall, DouyinStore и JD. Теперь под брендом "Сделано в России" печенье, шоколад и другие кондитерские изделия из новых регионов представлены на ярмарке в торговом центре Шэньяна", - говорится в сообщении.Всего свою продукцию потребителям и дистрибьюторам в Китае презентуют более 150 компаний из 41 субъекта страны. В их числе как небольшие региональные предприятия, так и такие крупные, как "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "Макфа", "Дядя Ваня", "Аби", "ЭкоНива" и другие.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в провинции Ляонин на северо-востоке Китая с 27 января до 5 февраля. Он организован Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Фестиваль открывает перекрестный Год культуры России – Китая.
https://ria.ru/20240130/rets-1924355120.html
китай
россия
ляонин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_c806515caab1e43934fb13c15ea7f5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, ляонин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Ляонин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Луганская кондитерская фабрика "Лаконд" и компания "Донко" (фабрика "Донбасс Кондитер") из Донецка представляют свою продукцию на первом фестивале-ярмарке товаров "Сделано в России" в Шэньяне (Китай), сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Производители в 2023 году впервые начали выходить на экспорт через Национальные магазины Made in Russia на крупнейших маркетплейсах Китая Tmall, DouyinStore и JD. Теперь под брендом "Сделано в России" печенье, шоколад и другие кондитерские изделия из новых регионов представлены на ярмарке в торговом центре Шэньяна", - говорится в сообщении.
Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей
Всего свою продукцию потребителям и дистрибьюторам в Китае презентуют более 150 компаний из 41 субъекта страны. В их числе как небольшие региональные предприятия, так и такие крупные, как "Мираторг", "Черкизово", "Балтика", "Макфа", "Дядя Ваня", "Аби", "ЭкоНива" и другие.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в провинции Ляонин
на северо-востоке Китая с 27 января до 5 февраля. Он организован Российским экспортным центром при поддержке правительства России и правительства провинции Ляонин в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Фестиваль открывает перекрестный Год культуры России – Китая.