https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924277887.html
Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию
Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию - РИА Новости, 30.01.2024
Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате парламента заявил, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:05
2024-01-30T09:05
2024-01-30T09:05
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате парламента заявил, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в конституцию страны до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии. "Как председатель Либерально-демократической партии, я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок (в конституцию – ред.) до окончания срока моего председательства нет. И я намерен сделать все возможное для продвижения обсуждения этого", - отметил он. Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию страны, в частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит девятой, так называемой мирной, статье конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания собственной армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. Сторонники этого изменения настаивают на том, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного обучения в старших классах. Различные проекты предполагают внесение и других изменений. По закону для внесения изменений в конституцию страны необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию
Премьер Японии Фумио Кисида хочет добиться внесения поправок в конституцию
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате парламента заявил, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в конституцию страны до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии.
"Как председатель Либерально-демократической партии, я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок (в конституцию – ред.) до окончания срока моего председательства нет. И я намерен сделать все возможное для продвижения обсуждения этого", - отметил он.
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию страны, в частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит девятой, так называемой мирной, статье конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания собственной армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. Сторонники этого изменения настаивают на том, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного обучения в старших классах. Различные проекты предполагают внесение и других изменений.
По закону для внесения изменений в конституцию страны необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование.
Премьер Японии заявил о планах подписать мирный договор с Россией