https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924277887.html

Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию

Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию - РИА Новости, 30.01.2024

Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате парламента заявил, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:05

2024-01-30T09:05

2024-01-30T09:05

в мире

япония

фумио кисида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782490075_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_1857b9e1919ead65ef344ec4be7d2eba.jpg

ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе его программной речи в нижней палате парламента заявил, что по-прежнему хотел бы реализовать внесение поправок в конституцию страны до окончания срока его председательства в правящей Либерально-демократической партии. "Как председатель Либерально-демократической партии, я хотел бы подчеркнуть, что изменений в моем стремлении реализовать внесение поправок (в конституцию – ред.) до окончания срока моего председательства нет. И я намерен сделать все возможное для продвижения обсуждения этого", - отметил он. Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию страны, в частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны. По мнению противников поправок, это противоречит девятой, так называемой мирной, статье конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания собственной армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. Сторонники этого изменения настаивают на том, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, а также введение бесплатного обучения в старших классах. Различные проекты предполагают внесение и других изменений. По закону для внесения изменений в конституцию страны необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, фумио кисида