https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии

Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии - РИА Новости, 30.01.2024

Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:25

2024-01-30T08:25

2024-01-30T08:25

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей Либерально-демократической партии финансовый скандал и предпринять меры для "восстановления веры людей в политику". "Как председатель Либерально-демократической партии я приношу свои искренние извинения за то, что проблема вокруг политических фондов в политических группах ЛДП привела к подозрениям у людей", - отметил он. Кисида добавил, что представленный ранее в этом месяце предварительный план политических реформ в партии содержит, в частности, меры для повышения прозрачности финансовой отчетности. "Я намерен взять на себя инициативу по реализации этих мер для восстановления доверия к политике", - подчеркнул премьер Японии.

https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922689632.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, фумио кисида