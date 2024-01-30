Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии - РИА Новости, 30.01.2024
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:25
2024-01-30T08:25
в мире
япония
фумио кисида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_00ec6df4a2eae385a655b0cb23ac931d.jpg
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей Либерально-демократической партии финансовый скандал и предпринять меры для "восстановления веры людей в политику". "Как председатель Либерально-демократической партии я приношу свои искренние извинения за то, что проблема вокруг политических фондов в политических группах ЛДП привела к подозрениям у людей", - отметил он. Кисида добавил, что представленный ранее в этом месяце предварительный план политических реформ в партии содержит, в частности, меры для повышения прозрачности финансовой отчетности. "Я намерен взять на себя инициативу по реализации этих мер для восстановления доверия к политике", - подчеркнул премьер Японии.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922689632.html
https://ria.ru/20231208/yaponiya-1914509006.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860852185_174:0:2779:1954_1920x0_80_0_0_54623b855ecc4bbb5f6a4add9ad86375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии

Премьер Японии извинился за скандал вокруг Либерально-демократической партии

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей Либерально-демократической партии финансовый скандал и предпринять меры для "восстановления веры людей в политику".
"Как председатель Либерально-демократической партии я приношу свои искренние извинения за то, что проблема вокруг политических фондов в политических группах ЛДП привела к подозрениям у людей", - отметил он.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Японский депутат, проходящий по делу об "откатах", подал в отставку
22 января, 08:18
Кисида добавил, что представленный ранее в этом месяце предварительный план политических реформ в партии содержит, в частности, меры для повышения прозрачности финансовой отчетности.
"Я намерен взять на себя инициативу по реализации этих мер для восстановления доверия к политике", - подчеркнул премьер Японии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Премьер Японии из-за скандала покинул фракцию
8 декабря 2023, 05:53
 
В миреЯпонияФумио Кисида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала