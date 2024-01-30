https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии - РИА Новости, 30.01.2024
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:25
2024-01-30T08:25
2024-01-30T08:25
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей Либерально-демократической партии финансовый скандал и предпринять меры для "восстановления веры людей в политику". "Как председатель Либерально-демократической партии я приношу свои искренние извинения за то, что проблема вокруг политических фондов в политических группах ЛДП привела к подозрениям у людей", - отметил он. Кисида добавил, что представленный ранее в этом месяце предварительный план политических реформ в партии содержит, в частности, меры для повышения прозрачности финансовой отчетности. "Я намерен взять на себя инициативу по реализации этих мер для восстановления доверия к политике", - подчеркнул премьер Японии.
https://ria.ru/20240122/yaponiya-1922689632.html
https://ria.ru/20231208/yaponiya-1914509006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
Премьер Японии извинился за скандал вокруг Либерально-демократической партии
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своей программной речи в нижней палате парламента принес извинения за продолжающийся вокруг правящей Либерально-демократической партии финансовый скандал и предпринять меры для "восстановления веры людей в политику".
"Как председатель Либерально-демократической партии я приношу свои искренние извинения за то, что проблема вокруг политических фондов в политических группах ЛДП привела к подозрениям у людей", - отметил он.
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Кисида добавил, что представленный ранее в этом месяце предварительный план политических реформ в партии содержит, в частности, меры для повышения прозрачности финансовой отчетности.
"Я намерен взять на себя инициативу по реализации этих мер для восстановления доверия к политике", - подчеркнул премьер Японии.
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