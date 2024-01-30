Премьер Японии заявил о планах подписать мирный договор с Россией
Премьер Японии Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией
© AP Photo / Kiyoshi OtaПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / Kiyoshi Ota
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды.
«
"В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора (с Россией. — Прим. ред.)", — подчеркнул он во время выступления с программной речью в нижней палате парламента.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так не подписали. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Токио вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.