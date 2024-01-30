https://ria.ru/20240130/vzryv-1924284313.html

На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар

На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар - РИА Новости, 30.01.2024

На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар

Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов, сообщили в областной военной администрации Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:47

2024-01-30T09:47

2024-01-30T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов, сообщили в областной военной администрации Telegram-канале. Ночью агентство РБК-Украина сообщало о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. "Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской областной военной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины