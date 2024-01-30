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На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vzryv-1924284313.html
На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар
На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар - РИА Новости, 30.01.2024
На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар
Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов, сообщили в областной военной администрации Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:47
2024-01-30T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов, сообщили в областной военной администрации Telegram-канале. Ночью агентство РБК-Украина сообщало о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги. "Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской областной военной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240130/krivoy_rog-1924253291.html
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в мире, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На предприятии в Киевской области после взрывов произошел пожар

На заводе в Киевской области после взрывов и воздушной тревоги произошел пожар

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов, сообщили в областной военной администрации Telegram-канале.
Ночью агентство РБК-Украина сообщало о взрывах в Киевской области на фоне воздушной тревоги.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 00:27
"Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской областной военной администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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29 января, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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