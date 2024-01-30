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Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу - РИА Новости, 30.01.2024
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15:47 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vystavki-1924389238.html
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу - РИА Новости, 30.01.2024
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу
Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:47
2024-01-30T15:47
выборы президента россии — 2024
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
новости культуры
донбасс
новороссия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Выполняя поручение президента, мы совместно с Музеем современной истории России и Российским историческим обществом разработали проект экспозиции для музеев регионов, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии… В 2024 году будет создано не менее 450 таких выставок по всей стране", - сказала Любимова на отраслевом дне Минкультуры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По словам главы Минкультуры, подлинные предметы и документы на выставках поспособствуют сохранению памяти о подвигах соотечественников. Она добавила, что уже реализовано более 1,8 тысячи таких проектов в музеях.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, новости культуры, донбасс, новороссия
Выборы президента России — 2024, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Новости культуры, Донбасс, Новороссия
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу

Любимова: за год откроются около 450 выставок об истории Донбасса и Новороссии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Выполняя поручение президента, мы совместно с Музеем современной истории России и Российским историческим обществом разработали проект экспозиции для музеев регионов, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии… В 2024 году будет создано не менее 450 таких выставок по всей стране", - сказала Любимова на отраслевом дне Минкультуры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
По словам главы Минкультуры, подлинные предметы и документы на выставках поспособствуют сохранению памяти о подвигах соотечественников.
Она добавила, что уже реализовано более 1,8 тысячи таких проектов в музеях.
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Выборы президента России — 2024Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Ольга ЛюбимоваНовости культурыДонбассНовороссия
 
 
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