https://ria.ru/20240130/vystavki-1924389238.html
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу - РИА Новости, 30.01.2024
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу
Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:47
2024-01-30T15:47
2024-01-30T15:47
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Выполняя поручение президента, мы совместно с Музеем современной истории России и Российским историческим обществом разработали проект экспозиции для музеев регионов, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии… В 2024 году будет создано не менее 450 таких выставок по всей стране", - сказала Любимова на отраслевом дне Минкультуры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По словам главы Минкультуры, подлинные предметы и документы на выставках поспособствуют сохранению памяти о подвигах соотечественников. Она добавила, что уже реализовано более 1,8 тысячи таких проектов в музеях.
https://ria.ru/20240130/sezony-1924388117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, новости культуры, донбасс, новороссия
Выборы президента России — 2024, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова, Новости культуры, Донбасс, Новороссия
Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу
Любимова: за год откроются около 450 выставок об истории Донбасса и Новороссии