https://ria.ru/20240130/vystavki-1924389238.html

Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу

Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу - РИА Новости, 30.01.2024

Любимова рассказала об ожиданиях по выставкам, посвященным Донбассу

Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:47

2024-01-30T15:47

2024-01-30T15:47

выборы президента россии — 2024

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

новости культуры

донбасс

новороссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Не менее 450 выставок, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии, откроются в России в 2024 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Выполняя поручение президента, мы совместно с Музеем современной истории России и Российским историческим обществом разработали проект экспозиции для музеев регионов, посвященных новейшей истории Донбасса и Новороссии… В 2024 году будет создано не менее 450 таких выставок по всей стране", - сказала Любимова на отраслевом дне Минкультуры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. По словам главы Минкультуры, подлинные предметы и документы на выставках поспособствуют сохранению памяти о подвигах соотечественников. Она добавила, что уже реализовано более 1,8 тысячи таких проектов в музеях.

https://ria.ru/20240130/sezony-1924388117.html

донбасс

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, новости культуры, донбасс, новороссия