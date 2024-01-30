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BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
23:51 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vyskazyvaniya-1924473141.html
BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине
BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине - РИА Новости, 30.01.2024
BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине
Компания BMG намерена перестать работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, чьи высказывания об Израиле, Украине и США вызвали немало споров,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:51
2024-01-30T23:51
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Компания BMG намерена перестать работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, чьи высказывания об Израиле, Украине и США вызвали немало споров, сообщает издание Variety со ссылкой на источники. "Компания BMG намерена расстаться с Роджером Уотерсом, сооснователем Pink Floyd, чьи подстрекательские высказывания в адрес Израиля, Украины и Соединенных Штатов вызвали немало споров", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, компания подписала договор с музыкантом в 2016 году и собиралась выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon в 2023 году, но новый генеральный директор Томас Кесфельд отменил сделку после вступления в должность. По данным источников, теперь BMG готовится полностью прекратить сотрудничество с сооснователем Pink Floyd. Уотерс давно подвергается критике за предполагаемый антиеврейский тон как его публичных высказываний, так и содержания его концертов. На концертах Уотерс критикует власти многих стран за враждебную политику, в частности – Израиль за атаки на палестинцев. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней. В октябре 2022 года СМИ писали, что разногласия между участниками "золотого" состава Pink Floyd по Украине стали одной из проблем, мешающих музыкантам продать каталог песен. Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов "золотого" состава Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно. Pink Floyd без Уотерса выступали с заявлениями в поддержку Украины. Уотерс высказывался против поставок западного оружия Киеву и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы. Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах – Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977). Во многих интервью участники группы рассказывали, что главный вклад в успех этих пластинок внес Уотерс. В 1985 году Уотерс после конфликта покинул Pink Floyd, и началась так называемая "эра Гилмора": последний стал лидером группы. Коллектив записал несколько альбомов, но они не имели такого успеха, как пластинки, записанные с участием Уотерса. В марте 2022 года Pink Floyd заявила, что ее записи с 1987 года, а также сольные альбомы Гилмора удаляются с музыкальных платформ в России и Белоруссии. При этом самые известные альбомы Pink Floyd 1970-х по-прежнему доступны в обеих странах, так как Уотерс не позволил Гилмору и Мэйсону удалить их.
https://ria.ru/20231218/tv-1916608519.html
https://ria.ru/20231114/uoters-1909382094.html
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технологии, украина, израиль, сша, джо байден, pink floyd, оон, владимир зеленский, владимир путин
Шоубиз, Технологии, Украина, Израиль, США, Джо Байден, Pink Floyd, ООН, Владимир Зеленский, Владимир Путин
BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за высказываний об Украине

Variety: BMG перестанет работать с Уотерсом из-за его высказываний об Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Компания BMG намерена перестать работать с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом, чьи высказывания об Израиле, Украине и США вызвали немало споров, сообщает издание Variety со ссылкой на источники.
«
"Компания BMG намерена расстаться с Роджером Уотерсом, сооснователем Pink Floyd, чьи подстрекательские высказывания в адрес Израиля, Украины и Соединенных Штатов вызвали немало споров", - говорится в сообщении издания.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Основатель Pink Floyd рассказал о последствиях выступлений на российском ТВ
18 декабря 2023, 23:16
Как отмечается, компания подписала договор с музыкантом в 2016 году и собиралась выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon в 2023 году, но новый генеральный директор Томас Кесфельд отменил сделку после вступления в должность.
По данным источников, теперь BMG готовится полностью прекратить сотрудничество с сооснователем Pink Floyd.
Уотерс давно подвергается критике за предполагаемый антиеврейский тон как его публичных высказываний, так и содержания его концертов. На концертах Уотерс критикует власти многих стран за враждебную политику, в частности – Израиль за атаки на палестинцев.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.
Концерт Роджера Уотерса на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Южной Америке лидера Pink Floyd не пустили в отели из-за слов об Израиле
14 ноября 2023, 15:50
В октябре 2022 года СМИ писали, что разногласия между участниками "золотого" состава Pink Floyd по Украине стали одной из проблем, мешающих музыкантам продать каталог песен.
Сейчас под брендом Pink Floyd ведут деятельность два участника самого успешного состава группы Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон. Третий из живых музыкантов "золотого" состава Уотерс, которого считают идейным вдохновителем и главным творцом успеха Pink Floyd в 1970-х годах, выступает сольно. Pink Floyd без Уотерса выступали с заявлениями в поддержку Украины. Уотерс высказывался против поставок западного оружия Киеву и говорил, что Украиной правят радикальные националисты, которые подвели страну на грань катастрофы.
Самые успешные альбомы Pink Floyd были записаны в 1970-х годах – Dark Side Of The Moon (1973), Wall (1979), Wish You Were Here (1975) и Animals (1977). Во многих интервью участники группы рассказывали, что главный вклад в успех этих пластинок внес Уотерс. В 1985 году Уотерс после конфликта покинул Pink Floyd, и началась так называемая "эра Гилмора": последний стал лидером группы. Коллектив записал несколько альбомов, но они не имели такого успеха, как пластинки, записанные с участием Уотерса.
В марте 2022 года Pink Floyd заявила, что ее записи с 1987 года, а также сольные альбомы Гилмора удаляются с музыкальных платформ в России и Белоруссии. При этом самые известные альбомы Pink Floyd 1970-х по-прежнему доступны в обеих странах, так как Уотерс не позволил Гилмору и Мэйсону удалить их.
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Лидера Pink Floyd обвинили в злой шутке о погибшей во время холокоста
28 сентября 2023, 12:50
 
ШоубизТехнологииУкраинаИзраильСШАДжо БайденPink FloydООНВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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