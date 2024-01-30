https://ria.ru/20240130/vymogatelstvo-1924400685.html

В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство

В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости, 30.01.2024

В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении пятерых мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, обвиняемых в вымогательстве у... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:26

2024-01-30T16:26

2024-01-30T16:26

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении пятерых мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, обвиняемых в вымогательстве у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллионов рублей и грабеже, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и потребовали от жильцов 3 миллиона рублей. При этом, как ранее сообщали в областном ГУМВД, они угрожали подбросить жильцам наркотики. Не обнаружив требуемой суммы, обвиняемые ограбили потерпевших на общую сумму более 400 тысяч рублей, после чего скрылись. По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов по отрицательным основаниям. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20240130/vyplaty-1924396133.html

https://ria.ru/20240130/eks-politseyskiy-1924379208.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область