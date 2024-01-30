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В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости, 30.01.2024
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16:26 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/vymogatelstvo-1924400685.html
В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство
В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство - РИА Новости, 30.01.2024
В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении пятерых мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, обвиняемых в вымогательстве у... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:26
2024-01-30T16:26
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении пятерых мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, обвиняемых в вымогательстве у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллионов рублей и грабеже, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и потребовали от жильцов 3 миллиона рублей. При этом, как ранее сообщали в областном ГУМВД, они угрожали подбросить жильцам наркотики. Не обнаружив требуемой суммы, обвиняемые ограбили потерпевших на общую сумму более 400 тысяч рублей, после чего скрылись. По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов по отрицательным основаниям. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20240130/vyplaty-1924396133.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону трое экс-полицейских пойдут под суд за вымогательство

Троих ростовских экс-полицейских осудят за вымогательство трех миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении пятерых мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, обвиняемых в вымогательстве у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллионов рублей и грабеже, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону и потребовали от жильцов 3 миллиона рублей. При этом, как ранее сообщали в областном ГУМВД, они угрожали подбросить жильцам наркотики.
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Не обнаружив требуемой суммы, обвиняемые ограбили потерпевших на общую сумму более 400 тысяч рублей, после чего скрылись.
По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов по отрицательным основаниям. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.
«
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал представитель ведомства.
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