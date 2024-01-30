https://ria.ru/20240130/vybory-1924379708.html

В МИД рассказали об отсутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах

В МИД рассказали об отсутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах - РИА Новости, 30.01.2024

В МИД рассказали об отсутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах

Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения, особенно... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:11

2024-01-30T15:11

2024-01-30T15:11

россия

луганская народная республика

херсонская область

бюро по демократическим институтам и правам человека

обсе

политика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения, особенно учитывая, что бюро себя дискредитировало и занимается политическими заказами, заявили в МИД РФ. Ранее БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. "Предстоящее в России волеизъявление граждан будет максимально транспарентным. По приглашению российской стороны следить за ходом выборов приедет порядка тысячи международных наблюдателей, как предусмотрено Копенгагенским документом ОБСЕ 1990 года. Они прибудут из почти 100 иностранных государств и различных международных организаций. Отсутствие представителей БДИПЧ ОБСЕ никак не повлияет на качество международного наблюдения", - говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что БДИПЧ не раз устранялось от наблюдения за выборами, выдвигая ультимативные требования, которые Россия не обязана была соблюдать. Это касалось сроков направления миссии, количества наблюдателей, ограничений по территории, на которой хотели работать представители БДИПЧ. "Бюро привыкло общаться с государствами-участниками ОБСЕ языком ультиматумов. Это подается западным альянсом как реализация некоего "золотого стандарта" БДИПЧ, а на деле является методологией диктата, выдачи предписаний и шантажа. С Россией такое не пройдет", - отметили в МИД РФ. Там также пояснили, что фактически БДИПЧ выполняет политический заказ, а также делит государства на "зрелые" и "незрелые" демократии, а на деле - на лояльные и нелояльные коллективному Западу. "На данный момент Бюро, включая его директора, дискредитированы. В частности, упомянутая выше позиция отражена в совместном пресс-релизе главы БДИПЧ и функционеров ОБСЕ от 7 сентября 2023 года. Они позволили себе в нарушение собственных полномочий осудить проведение российских выборов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Этот пасквиль до сих пор не дезавуирован", - также добавили в МИД. При таком положении вещей миссии БДИПЧ нечего делать на выборах президента, и Москва рассчитывает, что в организации сделают выводы из сложившейся ситуации и сделают усилия для того, чтобы вновь завоевать доверия всех без исключения государств-участников ОБСЕ.

https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html

https://ria.ru/20221121/missiya-1833113794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, херсонская область , бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, политика