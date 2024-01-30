https://ria.ru/20240130/vybory-1924351102.html

В Эстонии сформировали участок для выборов президента России

В Эстонии сформировали участок для выборов президента России - РИА Новости, 30.01.2024

В Эстонии сформировали участок для выборов президента России

Посольство РФ в Эстонии сформировало избирательный участок для голосования на выборах президента России. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:40

2024-01-30T13:40

2024-01-30T13:40

выборы президента россии — 2024

россия

эстония

таллин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

выборы президента рф

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии сформировало избирательный участок для голосования на выборах президента России. "Сообщаем, что для проведения выборов Президента Российской Федерации на базе посольства России в Эстонской Республике был сформирован избирательный участок № 8345 по адресу: город Таллин, улица Пикк, дом 19. Голосование будет проводиться один день – 17 марта 2024 года. Время голосования будет определено позднее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского посольства. Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На данный момент на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html

россия

эстония

таллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эстония, таллин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, выборы президента рф, в мире