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В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе
В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе - РИА Новости, 30.01.2024
В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе
Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:34
2024-01-30T17:34
2024-01-30T17:34
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Во вторник в Telegram-каналах появились видео, на которых видна яркая вспышка в небе над Подольском. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности, уточнили в столичном комплексе городского хозяйства.Там также уточнили, что на роликах, опубликованных в Сети, зафиксировано короткое замыкание кабеля, которое оперативно устранили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, московская область (подмосковье), тинао
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), ТиНАО
В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе
Жители подмосковного Подольска заметили вспышку в небе