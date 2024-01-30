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В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе - РИА Новости, 30.01.2024
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17:34 30.01.2024
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В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе
В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе - РИА Новости, 30.01.2024
В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе
Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:34
2024-01-30T17:34
происшествия
подольск
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Во вторник в Telegram-каналах появились видео, на которых видна яркая вспышка в небе над Подольском. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности, уточнили в столичном комплексе городского хозяйства.Там также уточнили, что на роликах, опубликованных в Сети, зафиксировано короткое замыкание кабеля, которое оперативно устранили.
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подольск
московская область (подмосковье)
тинао
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), тинао
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье), ТиНАО
В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе

Жители подмосковного Подольска заметили вспышку в небе

Короткое замыкание кабеля на электроподстанции в Щербинке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Короткое замыкание кабеля на электроподстанции в Щербинке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Короткое замыкание кабеля на электроподстанции в Щербинке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Во вторник в Telegram-каналах появились видео, на которых видна яркая вспышка в небе над Подольском. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности, уточнили в столичном комплексе городского хозяйства.
Там также уточнили, что на роликах, опубликованных в Сети, зафиксировано короткое замыкание кабеля, которое оперативно устранили.
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ПроисшествияПодольскМосковская область (Подмосковье)ТиНАО
 
 
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