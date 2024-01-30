https://ria.ru/20240130/vspyshka-1924422116.html

В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе

В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе - РИА Новости, 30.01.2024

В подмосковном Подольске заметили вспышку в небе

Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:34

2024-01-30T17:34

2024-01-30T17:34

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

тинао

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вспышка в небе, замеченная жителями Подмосковья, не была вызвана пожаром на подстанции, имело место короткое замыкание кабеля, его последствия быстро устранили, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Во вторник в Telegram-каналах появились видео, на которых видна яркая вспышка в небе над Подольском. Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности, уточнили в столичном комплексе городского хозяйства.Там также уточнили, что на роликах, опубликованных в Сети, зафиксировано короткое замыкание кабеля, которое оперативно устранили.

https://ria.ru/20240129/chelyabinsk-1924199849.html

подольск

московская область (подмосковье)

тинао

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, подольск, московская область (подмосковье), тинао