https://ria.ru/20240130/vengriya-1924325613.html

Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален

Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален - РИА Новости, 30.01.2024

Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в том, что ЕС мог бы пойти на подрыв экономики в стране, это привело бы к "Армагеддону". РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:35

2024-01-30T12:35

2024-01-30T12:46

венгрия

евросоюз

в мире

виктор орбан

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в том, что ЕС мог бы пойти на подрыв экономики в стране, это привело бы к "Армагеддону".Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". В Еврокомиссии же заявили, что не видели якобы циркулирующий в ЕС проект документа, в котором предлагается подорвать экономику Венгрии."Тогда в Венгрии наступил бы Армагеддон. Вот что написано в документе, опубликованном Financial Times", - отметил Орбан.Он добавил, что не сомневается в его подлинности."Они (чиновники в Брюсселе - ред.) на это способны", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

венгрия

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Варвара Скокшина

венгрия, евросоюз, в мире, виктор орбан