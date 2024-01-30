https://ria.ru/20240130/vengriya-1924325613.html
Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален
Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален - РИА Новости, 30.01.2024
Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в том, что ЕС мог бы пойти на подрыв экономики в стране, это привело бы к "Армагеддону". РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:35
2024-01-30T12:35
2024-01-30T12:46
венгрия
евросоюз
в мире
виктор орбан
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в том, что ЕС мог бы пойти на подрыв экономики в стране, это привело бы к "Армагеддону".Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". В Еврокомиссии же заявили, что не видели якобы циркулирующий в ЕС проект документа, в котором предлагается подорвать экономику Венгрии."Тогда в Венгрии наступил бы Армагеддон. Вот что написано в документе, опубликованном Financial Times", - отметил Орбан.Он добавил, что не сомневается в его подлинности."Они (чиновники в Брюсселе - ред.) на это способны", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, евросоюз, в мире, виктор орбан
Венгрия, Евросоюз, В мире, Виктор Орбан
Орбан не сомневается, что план по подрыву экономики Венгрии реален
Орбан: ЕС мог бы пойти на подрыв экономики Венгрии, это вызвало бы "Армагеддон"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не сомневается в том, что ЕС мог бы пойти на подрыв экономики в стране, это привело бы к "Армагеддону".
Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву
на саммите в Брюсселе
1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". В Еврокомиссии
же заявили, что не видели якобы циркулирующий в ЕС проект документа, в котором предлагается подорвать экономику Венгрии.
"Тогда в Венгрии наступил бы Армагеддон. Вот что написано в документе, опубликованном Financial Times", - отметил Орбан.
Он добавил, что не сомневается в его подлинности.
"Они (чиновники в Брюсселе - ред.) на это способны", - подчеркнул премьер.
В Венгрии и Румынии захотели по куску Украины