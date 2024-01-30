https://ria.ru/20240130/vengriya-1924269733.html

Аналитик оценил угрозы ЕС подорвать экономику Венгрии

Аналитик оценил угрозы ЕС подорвать экономику Венгрии - РИА Новости, 30.01.2024

Аналитик оценил угрозы ЕС подорвать экономику Венгрии

Евросоюз лишь угрожает подорвать экономику Венгрии, в текущей правовой ситуации Брюссель не пойдет на окончательную заморозку оставшихся 27 миллиардов евро из... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:26

2024-01-30T07:26

2024-01-30T07:26

виктор орбан

венгрия

брюссель

украина

роберт фицо

евросоюз

еврокомиссия

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812878699_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_83cc651f2586919b616079ddfa0da5ed.jpg

БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз лишь угрожает подорвать экономику Венгрии, в текущей правовой ситуации Брюссель не пойдет на окончательную заморозку оставшихся 27 миллиардов евро из фондов, а венгерская экономика не рухнула за последние полтора года, когда ЕС перестал выделять ей средства, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". По словам эксперта, "для глобалистских элит" в Брюсселе важно, чтобы на саммите 1 февраля все 27 стран поддержали выделение макрофинансирования для Украины, поскольку общие кредиты "углубляют интеграцию". "Поскольку в настоящее время только Венгрия выступает против кредитов для продления войны, давление на Будапешт усиливается... Теперь через статью в Financial Times они хотят оказать давление на венгерское правительство, которое может опираться также на результаты только что завершившейся национальной консультации. По мнению 99,06% ответивших на 7-й вопрос, нам следует продолжить поддержку Украины, только если мы уже получили причитающуюся нам поддержку ЕС", - сказал Киселли. Он также напомнил, что на прошлой неделе газета Politico "блефовала", когда писала, что Брюссель может ускорить процесс лишения Венгрии права голоса в ЕС по 7-ой статье, поскольку это невозможно за такое короткое время и пока премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет блокировать это решение на голосовании, требующем единогласия. "Окончательная заморозка удержанных примерно 27 миллиардов евро является еще одной угрозой со стороны Брюсселя и провоенных глобалистских элит. В нынешней правовой ситуации я не вижу для этого возможности", - отметил аналитик. При этом Киселли подчеркнул, что "за последние полтора года в Венгрию не поступило почти никаких средств ЕС, однако экономика не рухнула, курс форинта не упал и поддержка правящих партий тоже высока". "Венгерская экономика значительно развилась с 2010 года, ВВП утроился (в настоящее время около 150 миллиардов долларов) и рекордно высока доля иностранных инвестиций. Поддержка ЕС в основном играет роль в стабилизации курса форинта, а также в постфинансировании расходов, ранее финансируемых венгерским бюджетом", - добавил собеседник агентства. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20240129/siyyarto-1924219341.html

https://ria.ru/20240129/vengriya-1924054588.html

https://ria.ru/20240122/pomosch-1922856050.html

венгрия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор орбан, венгрия, брюссель, украина, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия, politico