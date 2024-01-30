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Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля - РИА Новости, 30.01.2024
Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,24 копейки, до 12,4066 рубля, курс доллара - на 32,03 копейки, до 89,2887 рубля, курс РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:56
2024-01-30T16:56
2024-01-30T16:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,24 копейки, до 12,4066 рубля, курс доллара - на 32,03 копейки, до 89,2887 рубля, курс евро уменьшился на 18,82 копейки, до 96,7895 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля, юаня — 12,41 рубля