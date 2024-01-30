https://ria.ru/20240130/valyuta-1924406108.html

Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля - РИА Новости, 30.01.2024

Официальный курс доллара на среду составил 89,29 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,24 копейки, до 12,4066 рубля, курс доллара - на 32,03 копейки, до 89,2887 рубля, курс РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:56

2024-01-30T16:56

2024-01-30T16:57

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 4,24 копейки, до 12,4066 рубля, курс доллара - на 32,03 копейки, до 89,2887 рубля, курс евро уменьшился на 18,82 копейки, до 96,7895 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)