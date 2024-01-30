https://ria.ru/20240130/valyuta-1924372327.html

Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев

Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев - РИА Новости, 30.01.2024

Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев

Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:47

2024-01-30T14:47

2024-01-30T14:53

союзное государство

белоруссия

россия

экономика

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах. Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота", - сказал Мезенцев.

https://ria.ru/20240129/putin-1924205022.html

белоруссия

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белоруссия, россия, экономика, дмитрий мезенцев