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Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев - РИА Новости, 30.01.2024
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Союзное государство
 
14:47 30.01.2024 (обновлено: 14:53 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/valyuta-1924372327.html
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев - РИА Новости, 30.01.2024
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев
Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:47
2024-01-30T14:53
союзное государство
белоруссия
россия
экономика
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах. Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота", - сказал Мезенцев.
https://ria.ru/20240129/putin-1924205022.html
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белоруссия, россия, экономика, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Экономика, Дмитрий Мезенцев
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев

Мезенцев: вопрос о единой валюте Союзного государства сегодня не стоит

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Белорусские рубли - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах. Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота", - сказал Мезенцев.
Реакция Путина на размер папки с документами - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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29 января, 18:16
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияЭкономикаДмитрий Мезенцев
 
 
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