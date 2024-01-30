https://ria.ru/20240130/valyuta-1924372327.html
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев - РИА Новости, 30.01.2024
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев
Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:47
2024-01-30T14:47
2024-01-30T14:53
союзное государство
белоруссия
россия
экономика
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос об установлении единой валюты Союзного государства России и Белоруссии в настоящее время не стоит, предстоит совершенствовать товарооборот, заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24"."Сегодня достигнут беспрецедентный уровень взаимной торговли в национальных валютах. Сегодня вопрос о единой валюте, по сути дела, и не стоит. Стоит вопрос о совершенствовании товарооборота", - сказал Мезенцев.
https://ria.ru/20240129/putin-1924205022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, экономика, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Экономика, Дмитрий Мезенцев
Вопрос о единой валюте Союзного государства пока не стоит, заявил Мезенцев
Мезенцев: вопрос о единой валюте Союзного государства сегодня не стоит