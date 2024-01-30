https://ria.ru/20240130/vaktsinatsiya-1924447267.html
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации - РИА Новости, 30.01.2024
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации
Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:32
2024-01-30T19:32
2024-01-30T19:46
общество
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок",- говорится в документе.Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.
https://ria.ru/20240120/vaccine-1922379024.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Общество, Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации
Вакцинация от коронавируса теперь предусмотрена только для уязвимых категорий
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ
министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«
"Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок",- говорится в документе.
Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.
"Врачи отговаривают от этого". К чему хотят принудить родителей в России