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Минздрав внес изменения в календарь вакцинации - РИА Новости, 30.01.2024
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19:32 30.01.2024 (обновлено: 19:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/vaktsinatsiya-1924447267.html
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации - РИА Новости, 30.01.2024
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации
Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:32
2024-01-30T19:46
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации."Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок",- говорится в документе.Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.
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общество, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Общество, Вакцинация, Вакцинация россиян от COVID-19, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
Минздрав внес изменения в календарь вакцинации

Вакцинация от коронавируса теперь предусмотрена только для уязвимых категорий

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минздрав РФ внес изменения в календарь вакцинации по эпидпоказаниям, согласно которым вакцинация от коронавируса предусмотрена теперь лишь для уязвимых категорий граждан, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«
"Внести изменения в приказ министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 года... "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок",- говорится в документе.
Так, согласно документу, вакцинацию теперь будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или не привитые против коронавирусной инфекции, граждане в возрасте 60 лет и старше. Также к уязвимой категории Минздрав отнес людей с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.
Ревакцинация может проводиться не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, отмечается в приказе.
Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.
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